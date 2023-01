TP.HCM: Cựu công an giả mạo hồ sơ trong công tác

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Thanh Phương (38 tuổi, cựu thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan CSĐT Công an Q.9) về tội “giả mạo trong công tác”.

Theo cáo trạng, ngày 4.9.2019, Phương được phân công xác minh nguồn tin tội phạm liên quan đến Đào Anh Tuấn có hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại P.Phú Hữu (Q.9).

Không chuyển hồ sơ sang Viện KSND phê chuẩn, kiểm sát

Ngày 1.11.2019, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đào Anh Tuấn, đồng thời có công văn đề nghị Viện KSND Q.9 phê chuẩn các quyết định và lệnh liên quan.

Tuy nhiên, các quyết định tố tụng trên, Phương không chuyển qua Viện KSND Q.9 để phê chuẩn theo quy định, mà cất hồ sơ vào tủ cá nhân tại phòng làm việc.

Khi xác minh Đào Anh Tuấn không có mặt tại nơi cư trú, ngày 31.1.2020, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã bị can đối với Đào Anh Tuấn. Các quyết định này cũng không được Phương chuyển đến Viện KSND Q.9 để kiểm sát theo quy định. Bên cạnh đó, quyết định truy nã bị can Đào Anh Tuấn, Phương không vào sổ đăng ký lệnh, quyết định của Cơ quan CSĐT Công an Q.9 để lấy số, đóng dấu, mà cho vào hồ sơ vụ án rồi cất vào tủ cá nhân tại phòng làm việc.

Tháng 1.2021, khi có thông tin Đào Anh Tuấn đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận, cán bộ tổ truy nã Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.9 yêu cầu Đoàn Thanh Phương cung cấp quyết định truy nã để đi bắt Đào Anh Tuấn. Để quyết định truy nã phù hợp với thời gian đăng ký, Phương cắt và dán chữ ký của ông Quách Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.9 để làm giả quyết định truy nã.

Giả mạo các quyết định của Viện KSND TP.Thủ Đức

Khi bắt được Đào Anh Tuấn, Phương tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng tạm giam, ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và công văn đề nghị Viện KSND TP.Thủ Đức phê chuẩn lệnh tạm giam, đối với Đào Anh Tuấn. Song, Phương phát hiện các quyết định tố tụng trước đó chưa được Viện KSND TP.Thủ Đức phê chuẩn nên Phương hợp thức hóa hồ sơ và che dấu việc vi phạm bằng cách lấy các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố của một bị can khác, rồi cạo xóa, tẩy sửa nội dung thành nội dung của Đào Anh Tuấn.





Với phương thức như trên, Phương tiếp tục tẩy xóa, làm giả các quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam, làm giả quyết định gia hạn tạm giam của Viện KSND TP.Thủ Đức đối với Đào Anh Tuấn.

Qua công tác quản lý hồ sơ tạm giam, cán bộ quản lý hồ sơ Nhà tạm giữ phát hiện hồ sơ của bị can Đào Anh Tuấn có 2 quyết định gia hạn tạm giam của Viện KSND TP.Thủ Đức bị sai nội dung tội danh nên báo cho Phương bổ sung lại. Ngày 7.9.2021, Phương xin rút 2 quyết định liên quan để tiêu hủy, nhưng lại không cung cấp quyết định điều chỉnh bổ sung nên cán bộ quản lý hồ sơ tạm giam Nhà tạm giữ đã liên hệ Viện KSND TP.Thủ Đức đề nghị cấp. Từ đó, Viện KSND TP.Thủ Đức phát hiện không hề thụ lý kiểm sát điều tra vụ án Đào Anh Tuấn.

Ngày 19.9.2021, Viện KSND TP.Thủ Đức ra quyết định trả tự do cho người bị tạm giam là Đào Anh Tuấn do tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật.

Ngày 20.9.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Đào Thanh Phương. Vụ án sau đó được chuyển sang Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý theo thẩm quyền.