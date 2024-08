TP.HCM: Cứu nam thanh niên bị cây cơ bida đâm xuyên hạ bộ

Anh T. được đội ngũ sơ cấp cứu 115 thực hiện cố định cây cơ tại vết thương, tháo một đầu đoạn cơ bida để đưa anh đến Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM). Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cùng đoạn cơ dài khoảng 80 cm, đoạn xuyên qua bìu khoảng 20 cm.



Ngày 28.8, bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Quang Tuấn (Phó Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân) cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân T., các bác sĩ thăm khám lâm sàng xác định những tổn thương vùng kín và loại trừ những tổn thương kèm theo ở những nơi khác trong cơ thể bệnh nhân. Dựa trên các kết quả xét nghiệm và chụp chiếu cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Phẫu thuật cắt lọc mô dập

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 65 phút, các bác sĩ đã cẩn thận bộc lộ từng phần tổn thương và thám sát, kiểm tra vùng bìu - tinh hoàn - dương vật. Tiếp theo, các bác sĩ tiến hành cầm máu và cắt lọc mô dập do cây cơ bida dâm xuyên vào vùng kín của người bệnh. Khi đã lấy được cây cơ bida ra khỏi vùng tổn thương, các bác sĩ kiểm tra đường đâm của cơ bida. Rất may, cây cơ bida đã không xuyên rách các mạch máu lớn vùng hạ bộ và không có tổn thương thừng tinh và dương vật.

Cuối cùng, các bác sĩ tái tạo vùng bìu và khâu vết rách vùng bẹn - bìu dài khoảng 10 cm, hướng lên gốc bên trái của dương vật. Sau phẫu thuật, người bệnh đáp ứng tốt với điều trị. Vết thương lành nhanh và bệnh nhân được xuất viện ở ngày hậu phẫu thứ 6. Các chức năng về sinh lý và tình dục vẫn được đảm bảo sau khi vết thương lành hẳn.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Đoàn Thiên Quốc (bác sĩ điều trị Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân) cho biết, do bệnh nhân T. trượt chân ngã tự do từ độ cao khoảng 5-6 m vào trúng nơi để cơ bida đang chống lên đã gây nên vết thương vùng kín rất hiếm gặp. Rất may là cây cơ bida đã xuyên chéo từ gốc bìu qua sát vùng bẹn trái, không làm rách các mạch máu lớn và không xuyên vào bụng gây các vết thương nghiêm trọng khác.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân T.N

Không tự ý rút dị vật ra khỏi vùng tổn thương

Theo đánh giá của các bác sĩ, bệnh nhân T. đã may mắn khi được nhân viên y tế cấp cứu ngoại viện sơ cứu rất tốt. Bệnh nhân được trấn an, giảm đau, chăm sóc và cố định vết thương trước khi đưa đến Bệnh viện Bình Dân kịp thời.

"Các bác sĩ nam khoa chúng tôi lo nhất không phải là các vết thương ngoài da ở vùng bìu mà là các tổn thương ở bên trong mà mắt thường không nhìn thấy được. Với trường hợp bệnh nhân T., khi thấy một cây cơ bida dài đâm thủng vào bìu theo góc 45 độ, chúng tôi lo ngại nguy cơ cây cơ bida xuyên đứt thừng tinh gây thiếu máu tinh hoàn hoặc có thể tổn thương vào niệu đạo - dương vật, thậm chí có thể tổn thương bó mạch chậu trái. Rất may mắn là bệnh nhân không có những tổn thương này", bác sĩ Tuấn nhận định.

Bác sĩ Tuấn lưu ý người dân về nguyên tắc khi xử lý vết thương bị đâm xuyên là không tự ý rút dị vật ra khỏi vùng tổn thương. Nếu dị vật xuyên phải mạch máu lớn, rút ra có thể khiến vùng tổn thương mất đi lực đè ép sẽ xảy ra chảy máu ồ ạt dẫn đến sốc mất máu và bệnh nhân có thể tử vong.

"Động tác rút dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân khi không được kiểm soát tốt có thể làm trầm trọng thêm các tổn thương hoặc khiến bệnh nhân đau đớn. Các vết thương này chỉ nên xử lý trong phòng phẫu thuật, sau khi được gây mê và do các bác sĩ có chuyên môn thực hiện để vừa thám sát, vừa khống chế, kiểm soát các tổn thương", bác sĩ Tuấn khuyến cáo.