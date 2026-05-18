TP.HCM: Cứu sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng, mất gần 10 lít máu

Ngày 18.5, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) chia sẻ thông tin về ca cứu sống sản phụ V.T.H (29 tuổi, ở An Giang) bị nhau cài răng lược thể nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, ngày 11.5, chị H. được Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang chuyển lên trong tình trạng mang thai lần 3 ở tuần thứ 36, có tiền sử mổ lấy thai 2 lần, nhau tiền đạo trung tâm và theo dõi nhau cài răng lược.

Nguy hiểm khi mang thai lần thứ ba

Theo bệnh sử, chị H. từng mổ lấy thai vào năm 2016 và 2020 do ngôi mông, thai to và vết mổ cũ. Lần mang thai này là ngoài ý muốn. Trong quá trình khám thai định kỳ, chị được phát hiện nhau tiền đạo.

Sau khi nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ đã khám, siêu âm, xét nghiệm và ghi nhận tình trạng thiếu máu. Đặc biệt, sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng, xâm lấn bàng quang và lan sâu xuống vùng cổ tử cung.

Sau hội chẩn, ê kíp quyết định lên kế hoạch phẫu thuật. Ngày 14.5, ca mổ được tiến hành. Khi vào ổ bụng thám sát, các bác sĩ ghi nhận bánh nhau xâm lấn rộng đến nhiều cơ quan vùng chậu như bàng quang, vách chậu và cổ tử cung. Trước tình trạng này, ê kíp buộc phải quyết định mổ lấy thai kết hợp cắt tử cung để đảm bảo an toàn tối đa cho sản phụ, thay vì bảo tồn tử cung như dự kiến ban đầu.

Sau khoảng 30 phút phẫu thuật, bé gái nặng 2,8 kg chào đời khỏe mạnh.

Các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cứu sống sản phụ bị nhau cài răng lược thể nặng ẢNH: BV

Do tình trạng tăng sinh mạch máu phức tạp và lan rộng, các bác sĩ phải thực hiện từng thao tác bóc tách hết sức cẩn trọng ở vùng bàng quang, phúc mạc chậu, vách chậu, niệu quản và cổ tử cung. Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, lượng máu mất lên tới gần 10 lít.

Tuy nhiên, ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức cùng toàn bộ hệ thống bệnh viện đã chủ động dự trù các tình huống mất máu khối lượng lớn. Các bộ phận phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng để xử trí và cứu sống bệnh nhân trong ca bệnh đặc biệt phức tạp này.

Theo các bác sĩ, tình trạng mất máu nghiêm trọng trong mổ có thể khiến người bệnh đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, rối loạn điện giải, rối loạn đông máu, chảy máu vết mổ, xuất huyết nội hoặc nhiễm trùng hậu phẫu.

Hiện tại, sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã hồi phục tốt, không sốt, vết mổ khô, ăn uống và đi lại gần như bình thường.

Nhau cài răng lược là gì?

Theo bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, nhau cài răng lược là tình trạng một phần hoặc toàn bộ bánh nhau bám chặt, xâm lấn vào thành tử cung và không thể tự tách ra sau sinh.

Ở thể nặng, nhau có thể xâm lấn sang các cơ quan lân cận như bàng quang, niệu quản hoặc thành chậu, khiến việc bóc tách khó khăn có nguy cơ tổn thương các cơ quan bị xâm lấn.

Thông thường, sau khi em bé chào đời, bánh nhau sẽ tự bong khỏi thành tử cung và được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, ở trường hợp nhau cài răng lược, bánh nhau không thể bong ra bình thường, dễ gây băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu, xuất huyết nội thậm chí đe dọa tính mạng người mẹ.

Theo Hiệp hội sản phụ khoa Mỹ, tỷ lệ nhau cài răng lược trên thế giới gia tăng đáng kể, liên quan mật thiết với sự gia tăng của tỷ lệ mổ lấy thai đặc biệt là mổ lấy thai lặp lại nhiều lần, từ khoảng 1/2.510 ca sinh năm 1980 lên 1/533 ca vào năm 2002.