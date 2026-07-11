TP.HCM đào tạo giám đốc bệnh viện cấp cơ bản

Trong 2 ngày 10 và 11.7, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lớp chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện cho giám đốc các trung tâm y tế khu vực. Đây là lực lượng sẽ điều hành các bệnh viện cấp cơ bản sau khi các trung tâm y tế được chuyển đổi theo lộ trình trong năm 2026.

Theo Sở Y tế, đây là bước đi cụ thể nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực lãnh đạo, bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Đồng thời xây dựng mạng lưới bệnh viện cấp cơ bản đủ năng lực để đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối.

TP.HCM sẽ không còn trung tâm y tế khu vực

Từ sau khi sắp xếp hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM có 38 trung tâm y tế khu vực, gồm: 13 trung tâm có giường bệnh và 25 trung tâm không có giường bệnh. Các trung tâm này phụ trách 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Đây là mô hình được TP.HCM triển khai từ ngày 1.7.2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở.

Từ 1.1.2026, TP.HCM giải thể, tổ chức lại đã giảm 25 trung tâm y tế khu vực không giường bệnh, như vậy chỉ còn 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh.

Ngày 8.7, UBND TP.HCM có quyết định về việc sáp nhập Trung tâm y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Tiếp đó, ngày 9.7, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở, ngành về việc sắp xếp trung tâm y tế khu vực. UBND TP.HCM chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các trung tâm y tế khu vực và các bệnh viện công lập hạng 1, tuyến cuối của TP.HCM để tham mưu phương án sắp xếp phù hợp với định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP.HCM. Bảo đảm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Thời gian hoàn thành cuối tháng 9.2026.

TP.HCM đang đào tạo quản trị bệnh viện cho giám đốc bệnh viện cấp cơ bản trong thời gian tới ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM CUNG CẤP

Thay đổi toàn diện mô hình hoạt động

Theo Sở Y tế, việc chuyển đổi các trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện cấp cơ bản không chỉ là đổi tên đơn vị mà còn thay đổi toàn diện mô hình hoạt động. Các bệnh viện này sẽ trở thành tuyến điều trị chủ lực tại địa phương, đảm nhận khám chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh mạn tính và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

Ngành y tế xác định yếu tố quyết định thành công của mô hình mới là năng lực của người đứng đầu - giám đốc bệnh viện. Vì vậy, trước khi đầu tư thêm cơ sở vật chất và trang thiết bị, TP.HCM ưu tiên chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực quản trị bệnh viện.

Khác với các lớp đào tạo mang tính học thuật, chương trình lần này tập trung hoàn toàn vào kinh nghiệm thực tiễn. Toàn bộ báo cáo viên đều là giám đốc các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM đang trực tiếp điều hành những đơn vị có quy mô lớn.

Các chuyên đề tập trung vào những vấn đề các bệnh viện mới sẽ phải đối mặt ngay từ khi đi vào hoạt động như phát triển nguồn nhân lực, cải tiến chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện không giấy, cân đối thu - chi trong điều kiện tự chủ, tổ chức cấp cứu hiệu quả và định hướng phát triển điều trị nội trú, ngoại trú.

Ngày làm việc thứ hai dành cho các nội dung về quản trị điều hành, cân đối tài chính, tổ chức cấp cứu và thảo luận 10 nhiệm vụ ưu tiên trong năm đầu chuyển đổi. Chương trình kết thúc bằng tọa đàm về định hướng phát triển bệnh viện cấp cơ bản trong ba năm đầu.

Để các bệnh viện mới phát triển bền vững, Sở Y tế sẽ tiếp tục triển khai mô hình kết nối, hỗ trợ toàn diện giữa các bệnh viện với các trung tâm y tế khu vực, ưu tiên đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, quản trị chất lượng và chuyển đổi số trong nhiều năm đầu hoạt động.