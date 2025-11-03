Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Đắp bao cát ngăn triều cường tại đường Đặng Công Bỉnh

Trần Kha
Trần Kha
03/11/2025 21:12 GMT+7

Hàng chục người đã đắp bao cát ngăn triều cường tại xã Bà Điểm để ngăn ngập.

Chiều 3.11, hàng chục người thuộc Ban chỉ huy quân sự xã Bà Điểm, lực lượng an ninh cơ sở xã Bà Điểm và nhân viên Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM đã cùng nhau đắp bao cát dọc lề đường Đặng Công Bỉnh (ấp 51, xã Bà Điểm, TP.HCM).

Hàng chục người đắp bao cát ngăn triều cường tại đường Đặng Công Bỉnh - Ảnh 1.

Các bao chứa cát dùng để đắp đường, ngăn nước tràn

ẢNH: CTV

Người dân địa phương cho hay, từ cuối tháng 10, triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn và xả nước hồ Dầu Tiếng khiến nước kênh An Hạ tràn qua đường, ngập hai đoạn dài tổng cộng 550 m, ảnh hưởng sinh hoạt và giao thông.

Hàng chục người đắp bao cát ngăn triều cường tại đường Đặng Công Bỉnh - Ảnh 2.

Đắp bao cát dọc 2 bên lề đường Đặng Công Bỉnh để ngăn nước tràn

ẢNH: CTV

Được biết, do trạm bơm T9 đang trong giai đoạn bảo trì nên không thể chống ngập. Xã đã huy động lực lượng tại chỗ cùng đơn vị thủy lợi dùng bao cát gia cố tạm thời, dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

Các chiến sĩ dân quân và nhân viên thủy lợi đã đắp bao cát, xếp chồng cao dọc hai bên lề đường để tạo đập chắn nước tràn qua đường Đặng Công Bỉnh.

