TP.HCM đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, huy động hơn 400 tỉ đồng viện trợ năm 2025

Chiều 16.1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kết hợp chương trình "Gặp gỡ hữu nghị" chào xuân 2026 với sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh sự đoàn, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ nước ngoài.



Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh, năm 2025 là một năm đặc biệt, gắn với nhiều dấu mốc lớn của thành phố và đất nước, trong đó có 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) và 75 năm ngày truyền thống đối ngoại nhân dân Việt Nam (1950 - 2025).

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Hà, trong bối cảnh TP.HCM triển khai hợp nhất địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1.7.2025, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục giữ vai trò quan trọng, là 1 trong 3 trụ cột đối ngoại của thành phố.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, TP.HCM đã tổ chức hơn 100 hoạt động, sự kiện đối ngoại nhân dân, đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế, tạo thêm các không gian giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác với bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động này, hình ảnh một TP.HCM năng động, nghĩa tình, hội nhập sâu rộng tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ ra khu vực và thế giới.

Đáng chú ý, tổng giá trị viện trợ cam kết từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong năm 2025 đạt hơn 400 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM, nhất là trong bối cảnh thành phố đối mặt với nhiều thách thức về đô thị hóa, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh cùng các tập thể có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại nhân dân năm 2025 ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo, sẻ chia quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều chương trình, sáng kiến mang ý nghĩa biểu tượng như "Mặt trời không biên giới" dành cho Cuba, chương trình hiến máu nhân đạo "Việc tốt từ trái tim" với Thái Lan hay các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt đã góp phần làm sâu sắc thêm tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm quốc tế của TP.HCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Bước sang năm 2026, TP.HCM xác định tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, phát huy vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đối ngoại của cả nước. Trên tinh thần đó, công tác đối ngoại nhân dân sẽ được triển khai theo hướng chủ động, sáng tạo, hiệu quả và bền vững, gắn chặt với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đặt mục tiêu tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, phát huy vai trò của các hội hữu nghị thành viên, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Qua đó, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác phát triển và đưa TP.HCM trở thành điểm đến của các sáng kiến quốc tế, nơi gặp gỡ của các đô thị sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.