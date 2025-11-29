Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tiến sĩ Lương Bạch Vân: Đây là 'thời điểm vàng' cho đối ngoại nhân dân

Thúy Liễu
29/11/2025 20:04 GMT+7

Tiến sĩ Lương Bạch Vân nhận định, việc TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra 'thời điểm vàng' cho đối ngoại nhân dân, đặc biệt trong kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với dòng vốn FDI.

Chiều 29.11, các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiếp tục chương trình thảo luận theo tổ.

Tại tổ thảo luận số 4, tiến sĩ Lương Bạch Vân, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá, trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt khi TP.HCM sáp nhập với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là thời điểm "vàng" cho đối ngoại nhân dân.

Tiến sĩ Vân phân tích: "Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp và các dự án FDI. Thực tế cho thấy, hầu hết các tổ chức FDI trước khi vào Việt Nam đều tham vấn bạn bè là người Việt định cư ở nước ngoài, những người am hiểu cả văn hóa bản địa lẫn tình hình Việt Nam. Chính đội ngũ trí thức kiều bào được đào tạo bài bản, nắm vững công nghệ cao này là cầu nối đưa dòng vốn FDI về nước".

Tiến sĩ Lương Bạch Vân: Đây là 'thời điểm vàng' cho đối ngoại nhân dân- Ảnh 1.

Tiến sĩ Lương Bạch Vân đóng góp ý kiến về đối ngoại nhân dân

ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Vân nhận định, nếu MTTQ tận dụng tốt "kênh" này để kết nối với địa phương, nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn, từ đó phát huy tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tiến sĩ Lương Bạch Vân cũng trăn trở về đội ngũ cán bộ cơ sở hiện nay. Nhiều người vẫn còn lúng túng, chưa hiểu rõ nội hàm của "đối ngoại nhân dân", thậm chí cho rằng đây là việc của Sở Ngoại vụ.

"Cán bộ mặt trận phải hiểu rằng, ngay tại khu phố mình, nơi có người nước ngoài sinh sống, việc giúp họ hiểu về văn hóa, kinh tế Việt Nam cũng chính là đối ngoại nhân dân", bà nhấn mạnh.

Để giải quyết bài toán nhân sự trong bối cảnh địa lý xa cách giữa 3 địa phương, bà Vân kiến nghị cần có những lớp đào tạo chuyên sâu.

"Không thể cứ triệu tập cán bộ từ Bà Rịa - Vũng Tàu hay Bình Dương về TP.HCM họp mãi được. Chúng ta phải dùng kỹ thuật số, phải đào tạo online. Cần tập hợp những chuyên gia giàu kinh nghiệm để biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp học trực tuyến, giúp cán bộ cơ sở nắm bắt nhanh và làm tốt công tác này", bà Vân đề xuất.

Ở một góc nhìn khác, ông Trần Trung Tính, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bày tỏ lo ngại về vị thế và vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị hiện nay. Ông cho biết nhiều người, thậm chí cả sinh viên, trí thức vẫn mơ hồ về chức năng của Mặt trận, thường nhầm lẫn với Hội Chữ thập đỏ hay các tổ chức từ thiện, cứu trợ thiên tai.

"Chỉ thị 17 của Ban Bí thư khóa VII cách đây hơn 35 năm đã khẳng định Mặt trận là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất. Thế nhưng chúng ta làm hoài vẫn chưa rõ vai trò, vị trí ấy. Cần làm rõ Mặt trận tham gia lãnh đạo, điều hành hay chỉ là phối hợp", ông Tính đặt vấn đề.

Tiến sĩ Lương Bạch Vân: Đây là 'thời điểm vàng' cho đối ngoại nhân dân- Ảnh 2.

Ông Trần Trung Tính đóng góp ý kiến về đào tạo cán bộ mặt trận

ẢNH: THÚY LIỄU

Một thực tế khác được ông Tính chỉ ra là sự "hụt hơi" của cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, mô hình chính quyền đô thị. Ông nhận xét hoạt động Mặt trận ở cơ sở (khu phố, ấp) hiện nay rời rạc, yếu ớt, "mạnh ai nấy làm".

"Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ đều có trường đào tạo nghiệp vụ, riêng Mặt trận thì không, chủ yếu là chắp vá. Trong khi đó, khi có các dự án quy hoạch, giải tỏa, đền bù, những lúc quyền lợi người dân dễ bị xâm hại nhất, thì Mặt trận lại là nơi "đứng mũi chịu sào", "đưa mặt ra chịu trận". Nếu không được đào tạo bài bản, không rõ vai trò vị trí, Mặt trận ở cơ sở sẽ rất yếu, rời rạc và không thể bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của nhân dân", ông Tính nhận định.

'Không thể đổi mới sáng tạo nếu thiếu luật bảo vệ người tiên phong'

'Không thể đổi mới sáng tạo nếu thiếu luật bảo vệ người tiên phong'

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), chỉ ra rằng nhiều cán bộ, doanh nghiệp nhà nước hiện nay vẫn e ngại rủi ro khi triển khai những mô hình đổi mới sáng tạo vì chưa có quy định rõ ràng để bảo vệ họ. Theo ông Dương "phải cụ thể hóa bằng luật thì người ta mới yên tâm cống hiến".

Xem thêm bình luận