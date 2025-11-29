'Không thể đổi mới sáng tạo nếu thiếu luật bảo vệ người tiên phong'

Chiều 29.11, các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiếp tục chương trình thảo luận theo tổ. Tại tổ đại biểu số 4, các đại biểu đã trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến phúc lợi cho người lao động, công tác đối ngoại nhân dân, công tác cán bộ,

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), cho biết hiện Việt Nam đang phấn đấu lọt vào top những nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2050, đây là khát vọng vĩ đại nhưng thời gian còn lại rất ngắn. Để hiện thực hóa, đất nước cần sự "siêu sáng tạo" và "siêu đột phá".

Ông Dương nêu trăn trở khi sự đột phá, làm những việc chưa có tiền lệ luôn đi kèm rủi ro. Thực tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước hiện không có nhiều sự chủ động trong kinh doanh, tâm lý e ngại bao trùm.

"Các văn kiện chính trị hiện nay đều khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhưng cần phải có quy định cụ thể về việc bảo vệ người dũng cảm đột phá. Phải cụ thể hóa bằng luật và các văn bản dưới luật thì người ta mới yên tâm cống hiến", ông Dương kiến nghị.

Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), kiến nghị phải có luật bảo vệ người dám đổi mới sáng tạo ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Dương, ranh giới giữa cái mới và cái sai rất mong manh, đôi khi không phải là "sai" mà là "chưa đúng". Do đó, cần cơ chế pháp lý vững chắc để bảo vệ những người dám "xé rào" vì lợi ích chung, miễn là không vụ lợi. Nếu chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, khuyến khích chung chung thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Cũng theo ông Cao Hoài Dương, MTTQ là kênh quan trọng nhất để lắng nghe hơi thở cuộc sống. Tuy nhiên, việc công bố kết quả lấy ý kiến nhân dân hiện còn mang tính định tính.

Ông dẫn chứng những cụm từ thường gặp như "đại bộ phận nhân dân đồng tình" là rất mơ hồ.

"Cần phải minh bạch bằng những con số định lượng: bao nhiêu phần trăm đồng ý, bao nhiêu phần trăm phản đối, bao nhiêu không có ý kiến. Giống như biểu quyết tại đại hội, phải rõ ràng từng cánh tay giơ lên. Nếu cứ báo cáo chung chung thì việc hỏi ý kiến dân chỉ là hình thức, làm cho có lệ, dẫn đến mất lòng tin", ông Dương thẳng thắn.

Còn bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, đại diện tiếng nói của tổ chức công đoàn và phong trào công nhân thành phố, đã nêu 5 kiến nghị nhằm hiện thực hóa mục tiêu "xây dựng giai cấp công nhân hiện đại".

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, đóng góp ý kiến tại tổ thảo luận ẢNH: THÚY LIỄU

Về an sinh xã hội, bà Loan kiến nghị Nhà nước tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trong đó cần lộ trình cải cách tiền lương phù hợp kinh tế thị trường để người lao động đủ sống và yên tâm sáng tạo.

Đối với Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, bà Loan đề nghị cần đánh giá cụ thể việc thực hiện, đặc biệt là làm rõ "dung lượng, tỷ trọng người lao động thực tế tiếp cận được là bao nhiêu" để có giải pháp từ việc thuê, thuê mua đến mua. Bà Loan cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu đông công nhân tại TP.HCM sau sáp nhập, nơi tập trung gần 60 khu công nghiệp lớn.

Đáng chú ý, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, bà Nguyễn Kim Loan đề xuất khái niệm "công nhân tri thức". Theo đó, cần có chính sách đặc thù khuyến khích công nhân tự học, nâng cao tay nghề ngay tại doanh nghiệp để được hưởng đãi ngộ tốt hơn.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ số 4 ẢNH: THÚY LIỄU

Đồng thời, đại diện công đoàn thành phố mong muốn định kỳ có chương trình đối thoại giữa lãnh đạo cấp cao nhất (Tổng Bí thư, Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM...) với công nhân. Ngoài ra, bà Loan đề nghị khuyến khích doanh nghiệp đưa vào thỏa ước lao động tập thể cơ chế chia sẻ lợi nhuận cụ thể khi người lao động có sáng kiến làm lợi cho đơn vị.