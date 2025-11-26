Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

New Zealand viện trợ 3 triệu NZD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
26/11/2025 18:51 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đã trao công hàm thông báo khoản viện trợ trị giá 3 triệu NZD của Chính phủ New Zealand cho Việt Nam để khắc phục hậu quả đợt bão lũ vừa qua.

Ngày 26.11, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam - New Zealand lần thứ 3 (FMM-3). Tại hội nghị, hai bộ trưởng đã ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025 - 2030.

New Zealand viện trợ 3 triệu NZD cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters

ẢNH: BNG

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đã trao công hàm thông báo khoản viện trợ trị giá 3 triệu NZD của Chính phủ New Zealand cho Việt Nam để khắc phục hậu quả đợt bão lũ vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn do thiên tai, thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước, kể từ khi nâng cấp lên đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2.2025, đánh giá cao hợp tác được triển khai toàn diện, hiệu quả giữa hai nước.

Hai bên nhấn mạnh tính bổ trợ của hai nền kinh tế, khẳng định hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư còn nhiều tiềm năng, cần triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỉ USD vào năm 2026, trong đó chú trọng tăng cường kết nối doanh nghiệp, phối hợp thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do hai bên cùng là thành viên.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong doanh nghiệp New Zealand đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Peters cảm ơn Việt Nam đã mở cửa thị trường cho nông sản New Zealand, mong tiếp tục tạo điều kiện cho các sản phẩm khác. Hai bên nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, kết nối hàng không, du lịch, khoa học công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trao đổi về các vấn đề thế giới, khu vực, Bộ trưởng Winston Peters khẳng định New Zealand coi Đông Nam Á là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đề nghị Việt Nam, với tư cách là điều phối viên quan hệ ASEAN - New Zealand, tiếp tục phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - New Zealand vừa thiết lập.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao hợp tác và hỗ trợ của New Zealand với Việt Nam và ASEAN, mong New Zealand tiếp tục lập trường tích cực, ủng hộ Việt Nam và ASEAN trong các vấn đề chiến lược khu vực, trong đó có Biển Đông và xem xét mở rộng hợp tác với khu vực tiểu vùng Mê Kông, nhất là ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Hai bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề quan tâm khác và đạt nhất trí cao, qua đó tăng cường tin cậy và hiểu biết chung, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand giai đoạn mới.

Xem thêm bình luận