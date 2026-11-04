TP.HCM đề xuất định mức 842 xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

Sở Y tế TP.HCM vừa có dự thảo tờ trình quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị bảo trợ thuộc phạm vi quản lý của TP.HCM.

Nhiều đơn vị chưa có định mức xe ô tô chuyên dùng sau hợp nhất

Theo Sở Y tế, Quyết định 46 ngày 27.10.2023 của UBND TP.HCM về tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng lĩnh vực y tế chỉ áp dụng trên địa bàn TP.HCM trước đây. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, các đơn vị y tế thuộc 2 địa bàn này chưa có định mức để mua sắm, trang bị xe phục vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, một số cơ sở y tế thay đổi quy mô giường bệnh nên cần trang bị thêm định mức xe ô tô chuyên dùng để phục vụ cho hoạt động chuyên môn. Do đó, việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị bảo trợ thay thế cho Quyết định 46 rất cấp thiết. Đây là căn cứ lập dự toán, mua sắm, quản lý và sử dụng xe, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Xe cứu thương của Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: DUY TÍNH

Tổng định mức Sở Y tế đề xuất là 842 xe, gồm 580 xe cứu thương; 65 xe chuyên dùng có kết cấu đặc biệt; 187 xe gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động y tế và 10 xe phục vụ các đơn vị bảo trợ.

Các xe có kết cấu đặc biệt gồm xe chụp X-quang lưu động, xe lấy máu lưu động, xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm. Nhóm xe gắn thiết bị chuyên dùng gồm xe phòng chống dịch, vận chuyển mẫu xét nghiệm, giám sát xử lý dịch bệnh, vận chuyển tử thi và chuyển giao kỹ thuật.

Định mức xe cứu thương ra sao?

Theo dự thảo, định mức xe cứu thương tại cơ sở khám chữa bệnh được xác định theo số giường bệnh được cấp phép theo quy định của Bộ Y tế.

Theo đó, đơn vị dưới 50 giường tối đa 1 xe; từ 50 đến dưới 100 giường tối đa 2 xe; từ 100 đến dưới 200 giường tối đa 3 xe; từ 200 đến dưới 300 giường tối đa 4 xe. Cơ sở từ 300 giường trở lên, cứ tăng thêm 150 giường được bổ sung 1 xe.

Với xe chuyên dùng có kết cấu đặc biệt hoặc gắn thiết bị chuyên dùng, định mức căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô và phạm vi hoạt động, tần suất sử dụng cũng như nhu cầu dự kiến trong 3 năm tiếp theo.

Sở Y tế cho biết có 7 đơn vị tự chủ nhóm 1 (đảm bảo tự chi thường xuyên và chi đầu tư), kể cả đơn vị tự chủ nhóm 2 (tự bảo đảm chi thường xuyên) được tự quyết định định mức xe theo quy định nên không nằm trong đề xuất của sở.

Xe cứu thương của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Điều chuyển xe dôi dư, đề xuất giá mua

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua rà soát, hiện phần lớn đơn vị có số xe thấp hơn định mức dự kiến, nhưng một số nơi có số lượng xe cao hơn.

Vì vậy, Sở Y tế đề xuất điều chuyển xe còn sử dụng được cho các đơn vị thiếu; xe sắp hết niên hạn hoặc quá cũ sẽ chờ thanh lý.

Về giá, xe cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn được đề xuất mức tối đa khoảng 2,74 tỉ đồng/chiếc. Riêng xe cứu thương kết cấu đặc biệt trang bị cho Trung tâm cấp cứu 115 phải nhập khẩu cả xe và thiết bị đi kèm, nên giá được xác định theo giá thị trường của chủng loại tương ứng.

Các xe chuyên dùng khác có mức giá căn cứ nhu cầu sử dụng, nguồn kinh phí và giá thị trường của từng chủng loại.