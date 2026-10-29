TP.HCM đề xuất hỗ trợ học nghề cho người lao động làm việc ở nước ngoài

Ngày 29.10, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, UBND TP.HCM có tờ trình về chính sách hỗ trợ một số đối tượng lao động trên địa bàn trước và sau khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chính sách hướng đến việc nâng cao tay nghề, giúp người lao động đáp ứng yêu cầu tuyển dụng ở nước ngoài, đồng thời thuận lợi tìm việc sau khi trở về.



Theo đề xuất, người lao động thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ tính theo học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, quyết toán bằng chứng từ hợp pháp, tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa.

Riêng người tham gia chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài, mức hỗ trợ bằng 70% chi phí khóa học nhưng không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa.

Sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài và trở về nước, người lao động thuộc diện áp dụng cũng được đề xuất hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. Mức hỗ trợ theo học phí của cơ sở đào tạo, có chứng từ hợp pháp và tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa.

Người lao động Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc ẢNH: SƠN NGUYỄN

Đối tượng áp dụng là người lao động thường trú tại TP.HCM thuộc 7 nhóm. Trong đó có người có công với cách mạng và thân nhân; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có đất thu hồi thuộc diện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định về đất đai.

Các nhóm còn lại gồm người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

Theo UBND TP.HCM, để tham gia thị trường lao động ngoài nước, người lao động phải đáp ứng yêu cầu về trình độ, tay nghề và chuẩn bị nhiều khoản chi phí như đào tạo nghề, ngoại ngữ, khám sức khỏe, dịch vụ và sinh hoạt. Đây là khó khăn đối với một bộ phận lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.

Qua khảo sát, tiếp nhận phản hồi từ 20 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Sở Nội vụ ghi nhận chi phí đào tạo nghề dao động từ 2 - 10 triệu đồng/khóa, trung bình khoảng 6 triệu đồng. Mức chi phụ thuộc nhu cầu thị trường và yêu cầu của đối tác nước ngoài.

Tờ trình dẫn mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP là tối đa 4 triệu đồng/người/khóa. Trên cơ sở rà soát chi phí thực tế và các quy định liên quan, UBND thành phố đề xuất nâng mức hỗ trợ lên tối đa 4,5 triệu đồng.

Đối với người đã hoàn thành hợp đồng trở về, UBND TP.HCM cho biết một bộ phận chưa có định hướng tìm việc hoặc kỹ năng nghề chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng trong nước. Việc hỗ trợ đào tạo nhằm giúp người lao động bổ sung kỹ năng, thích ứng với thị trường và tìm công việc phù hợp để ổn định cuộc sống.

Theo số liệu rà soát trong tờ trình, giai đoạn 2023 - 2025, trên địa bàn TP.HCM sau sắp xếp có 5.786 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2023 có 2.514 người, năm 2024 có 1.455 người và năm 2025 có 1.817 người.

Kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 16,353 tỉ đồng/năm. Trong đó, hỗ trợ đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước, mỗi nội dung dự kiến 8,1765 tỉ đồng/năm. Dự toán được xây dựng trên cơ sở số lượng 1.817 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2025 và mức hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp.