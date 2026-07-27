TP.HCM đề xuất nâng mức trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng

Cụ thể, Sở Xây dựng đề xuất phương án áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập mới để phù hợp với thực tế tại TP.HCM và thống nhất với Nghị định số 136/2026 của Chính phủ quy định nâng mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà ở xã hội. Sở đề xuất chọn phương án các mức hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,1 và 1,2.

Trong đó, đối với trường hợp áp dụng hệ số mức thu nhập là 1,1 thì người độc thân có thu nhập không quá 27,5 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng. Người đã kết hôn (tổng thu nhập vợ và chồng) không quá 55 triệu đồng/tháng.

Người độc thân thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ thu nhập không quá 42 triệu đồng/tháng. Người đã kết hôn (tổng thu nhập vợ và chồng) không quá 60 triệu đồng/tháng.

Các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên.

TP.HCM đề xuất nâng trần mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tờ trình của Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, cơ sở của đề xuất này dựa trên số liệu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của TP.HCM là 8,064 triệu đồng/người/tháng, cao gấp 1,3626 lần so với mức bình quân chung của cả nước (5,918 triệu đồng/người/tháng).

Vì thế, TP.HCM có cơ sở pháp lý để quy định hệ số điều chỉnh thu nhập tối đa lên đến 1,3626. Quyết định 14/2026 có hiệu lực từ ngày 1.4, TP.HCM áp dụng hệ số điều chỉnh 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Trong đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường hợp có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình tại TP.HCM, hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Cụ thể, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 27 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 40,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 54 triệu đồng/tháng.

Qua rà soát, Sở Xây dựng nhận thấy một số nội dung của Quyết định số 14/2026 chưa còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 136/2026 và cần được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời phù hợp với điều kiện, mức thu nhập trên địa bàn TP.HCM.

Đề xuất trên của TP.HCM sẽ mở rộng thêm đối tượng được mua nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Quyết định số 14/2026 quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập nhưng đồng thời quy định mức thu nhập cụ thể, có thể dẫn đến cách hiểu là tiếp tục lấy hệ số điều chỉnh theo quyết định nhân với mức thu nhập quy định tại Nghị định số 136/2026 để xác định điều kiện thu nhập. Từ đó có thể phát sinh cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong quá trình tiếp nhận, xác nhận và xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội.

Đồng thời, việc áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập đối với toàn bộ đối tượng có thể dẫn đến mở rộng diện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội cho một số trường hợp có mức thu nhập khá hoặc trung bình; làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội của nhóm đối tượng thực sự khó khăn về nhà ở và có nhiều người phụ thuộc.

Việc áp dụng không thống nhất quy định về điều kiện thu nhập có thể ảnh hưởng đến việc xác định đúng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; kéo dài thời gian tiếp nhận, xác nhận và xét duyệt hồ sơ; đồng thời phát sinh khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.