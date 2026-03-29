TP.HCM: Diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn là 36m2

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất của từng địa phương không còn phù hợp thực hiện trên toàn bộ địa bàn TP.HCM, nên cần điều chỉnh để hợp nhất.

Việc điều chỉnh quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM sau khi sáp nhập nhằm mục đích tạo chính sách pháp luật rõ ràng, minh bạch để cơ quan nhà nước có căn cứ pháp luật giải quyết các quyền lợi chính đáng của người dân về tách thửa đất.

Quá trình soạn thảo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được ý kiến của 102 đơn vị và đã tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức.



Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất ý kiến của Sở Xây dựng sử dụng phương án 2 theo năm mức diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở để các cơ quan quản lý nhà nước dễ vận dụng khi tổ chức thực hiện.

Diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn là 36 m2 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở các địa phương là không thay đổi so với phương án 1. Trong đó khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m. Còn khu vực 5 có diện tích tối thiểu 100 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Riêng đối với mức diện tích tối thiểu 60 m2, trước đây áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì phần lớn các đơn vị đề nghị điều chỉnh chiều ngang mặt tiền theo lộ giới.

Nhận thấy đây cũng là điều hợp lý, do đó Sở Nông nghiệp và Môi trường kế thừa quy định trước đây, điều chỉnh như sau: Tối thiểu 60 m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 19 m và chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông trên 19 m.

Về tiêu chí lối đi, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, điều kiện giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định pháp luật đất đai là trên cơ sở thửa đất được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng), do đó khi giải quyết tách thửa đất, hợp thửa đất là theo hiện trạng thực tế.

Như vậy, tùy thuộc vào hình dáng hình học của lối đi mà cơ quan chức năng xác định các điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, cấp phép xây dựng để bảo vệ tài sản của dân và đảm bảo quyền của người sử dụng đất đối với các thửa đất liền kề sau khi tách thửa.

Bởi UBND cấp phường, xã hiện nay có chức năng phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng nên có trách căn cứ vào tình hình thực tế tại địa đó đảm bảo thoát hiểm trong công tác phòng cháy chữa dựng khi chấp thuận tách thửa đất đất, hợp thửa đất.

Đối với đề nghị bổ sung trường hợp đối với các thửa đất không tiếp giáp đường giao thông mà chỉ tiếp giáp lối đi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp đồng ý diện tích tối thiểu 60 m2, với các trường hợp chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với thửa đất có lối đi tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 20 m hoặc chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông từ 20 m trở lên.

Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất hàng tháng cho UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo.