Thời sự

TP.HCM: Đôi bạn thân rủ nhau đi cướp và cùng bị bắt

Trần Kha
Trần Kha
18/12/2025 17:49 GMT+7

Long và Công là bạn bè gần nhà, chơi thân với nhau từ nhỏ và cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản để rồi cùng bị bắt.

Ngày 18.12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) chuyển hồ sơ vụ cướp tài sản cùng 2 đối tượng gây án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bắt 'đôi bạn' đi cướp tài sản người phụ nữ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường

ẢNH: CTV

Theo công an, tối 22.11, trên đường Đặng Công Bỉnh (xã Xuân Thới Sơn), chị N.T.L (42 tuổi) chạy xe máy một mình thì bị 2 người chặn đầu xe.

Một người nhảy xuống, tay túm áo chị L. và cầm dao kề vào người nạn nhân đe dọa. Khi chị L. cho biết tiền để trong cốp xe, người này liền mở cốp lấy toàn bộ túi xách màu đen rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Bên trong túi xách có chiếc điện thoại và 5,2 triệu đồng tiền mặt.

Trên đường chạy trốn, cả 2 ghé tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Văn Bứa để bán chiếc điện thoại được 800.000 đồng. Sau đó, chúng chia nhau tiền cướp được, mỗi người hơn 3 triệu đồng.

Ngày 24.11, chị L. đã đến Công an xã Xuân Thới Sơn trình báo vụ việc. Nhận tin báo, lực lượng công an xã đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành truy xét.

Công an sau đó đã mời Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, cả 2 thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, Long và Công là bạn bè gần nhà, chơi thân từ nhỏ với nhau và cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản. Long lấy dao trong bếp nhà đưa cho Công làm hung khí, sau đó Long chở Công trên xe máy đi tìm "con mồi". Công là người trực tiếp đe dọa và cướp tài sản của chị L.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Long và Công có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản. Đáng chú ý, cả 2 từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Công an xã Xuân Thới Sơn đã hoàn tất thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, 2 đối tượng cùng tang vật và phương tiện gây án lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
Bình luận (0)

