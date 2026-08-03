TP.HCM đổi cách giảm nghèo để hết hộ nghèo năm 2030

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu lớn nhất được TP.HCM đặt ra là đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng sống và hạn chế tái nghèo.

Tính đến hết năm 2025, toàn TP.HCM còn 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,44% tổng số hộ dân, trong đó 3.610 hộ nghèo và 12.838 hộ cận nghèo.

Theo kế hoạch, TP.HCM tiếp tục thực hiện giảm nghèo theo hướng đa chiều, không chỉ dựa vào tiêu chí thu nhập mà còn tập trung giảm các chiều thiếu hụt về việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin và khả năng tham gia đời sống cộng đồng.

Một trong những điểm mới của thành phố là chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện. Thay vì chủ yếu trợ cấp, TP.HCM sẽ ưu tiên các chính sách giúp người nghèo tạo sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên và tăng thu nhập bền vững.

TP.HCM đặt mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030 ẢNH: NHẬT THỊNH

Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM sẽ nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo đa chiều mới phù hợp quy định của Trung ương và điều kiện thực tế, đồng thời rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thống nhất, làm căn cứ xác định đúng đối tượng và xây dựng lộ trình giảm nghèo hằng năm.

Nhằm phát triển sinh kế và tạo việc làm, TP.HCM sẽ mở rộng tín dụng chính sách, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh; kết hợp đào tạo nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế để người dân tự tạo việc làm hoặc tham gia thị trường lao động.

Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, làng nghề, sản phẩm OCOP và tạo điều kiện để hộ nghèo tham gia chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, qua đó có việc làm ổn định và tăng thu nhập lâu dài.

Song song đó, TP.HCM tiếp tục bảo đảm người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, điều kiện sống và môi trường sống. Việc hỗ trợ sẽ được xây dựng theo từng chỉ số thiếu hụt của mỗi hộ, thay vì áp dụng chung một chính sách cho tất cả.