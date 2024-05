TP.HCM dù đã mưa nhưng vẫn sẽ nắng nóng trong mùa mưa vì El Nino chưa dứt

Trong tháng 4, TP.HCM cũng như cả khu vực Nam bộ đã trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm từ 1 - 2,5oC. Khá nhiều nơi nhiệt độ cao nhất vượt giá trị lịch sử của nhiệt độ cao nhất trong tháng 4 của 30 năm gần đây. TP.HCM cũng chỉ có vài cơn mưa nhỏ không đáng kể.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong tháng 5, khả năng El Nino chuyển pha trung tính với xác suất 85%, sau đó khả năng từ trung tính chuyển sang La Nina trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 với xác suất trên 60%.

Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 5.2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5oC.

Những ngày đầu tháng 5, TP.HCM đã có mưa rào và giông vài nơi, nắng nóng gay gắt giảm bớt so với tuần cuối tháng 4 nhưng vào buổi trưa, nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 35 - 36oC. Trong khi đó, 35oC trở lên được xem là nắng nóng.

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết, TP.HCM đang trong những ngày xuất hiện mưa chuyển mùa và dự kiến sẽ bắt đầu mùa mưa từ ngày 10 - 20.5. Dù vào mùa mưa, nắng nóng ở TP.HCM chưa chấm dứt hoàn toàn. Ngay trong mùa mưa, nắng nóng vẫn có thể xuất hiện, các đợt nắng nóng không kéo dài và mức nhiệt cao nhất cũng ở mức 35 - 36oC, không đạt tới 38 hay 39oC như tháng 4 vừa qua.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho hay, ngày 8.5, TP.HCM có thể có trận mưa to từ 40 - 50 mm kèm sấm chớp. Từ nay đến khi chính thức bắt đầu mùa mưa thì những cơn mưa ở TP.HCM sẽ tăng cả về khu vực mưa và lượng mưa.

Chuyên gia khí tượng dự báo, trong 10 ngày giữa tháng 5, TP.HCM phổ biến có mưa rào và giông rải rác. Người dân cần chú ý đề phòng giông, lốc, sét, mưa đá có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa giông. Nắng nóng có thể xuất hiện với nhiệt độ cao nhất trên 35oC trong một vài ngày.



Tổng lượng mưa trong 10 ngày này vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến từ 50 - 100 mm, nhưng nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm. 10 ngày cuối tháng 5, TP.HCM khả năng có mưa vừa, mưa to trong một vài ngày.

"Nhìn chung, nhiệt độ của tháng 5.2024 cao hơn, tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mùa mưa khả năng xuất hiện trong khoảng từ giữa đến cuối tháng", ông Quyết thông tin.

Những cơn mưa chuyển mùa thường kèm theo giông, sấm chớp, lốc, mưa đá gây nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản và gây khó khăn cho đời sống, sinh hoạt. Lý giải điều này, Trưởng phòng Dự báo giải thích: "Khi gió tây nam có nguồn gốc từ biển thổi vào đất liền, mang theo không khí nóng, ẩm, gặp không khí tầng sát đất bị đốt nóng mạnh, nhiệt độ không khí cao nên không khí luôn không ổn định, dòng thăng phát triển mạnh sinh mây đối lưu, sinh ra giông. Do đó, những cơn mưa chuyển mùa thường kèm theo giông và sấm chớp".