TP.HCM dự kiến 2 chính sách miễn học phí toàn bộ cho học sinh

Lý giải về việc xây dựng Dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập, ngoài công lập và học viên GDTX THPT trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học trường công lập, trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được miễn học phí. Như vậy, chỉ còn các đối tượng trẻ em mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT phải đóng học phí theo quy định.

Do đó, lựa chọn chính sách là tiếp tục kế thừa các chính sách hỗ trợ học phí mà thành phố thực hiện trong các năm học vừa qua đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội. Chính sách được ban hành sẽ là món quà hết sức ý nghĩa thiết thực cho toàn bộ học sinh thành phố, tạo dấu ấn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975/ 30.4.2025), thể hiện rõ sự quan tâm đầu tư của thành phố cho giáo dục, là thành phố đi đầu trong các chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí, đảm bảo chất lượng giáo dục và cơ hội học tập cho người dân; đánh dấu mốc quan trọng trong việc TP.HCM là địa phương thực hiện miễn học phí cho học sinh tất cả các cấp học, ghi dấu ấn mạnh mẽ và tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút nguồn nhân lực trên cả nước đến cư trú và làm việc tại thành phố, tạo nguồn lực phát triển kinh tế và xã hội.

Việc xây dựng chính sách cũng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau khi gia nhập Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục TP.HCM từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.