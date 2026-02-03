Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Dự kiến diện tích tối thiểu được tách thửa là 36 m2, cao nhất 100 m2

Đình Sơn
03/02/2026 11:45 GMT+7

Theo dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở là 36 m2.

Dự thảo cũng quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa, quy định thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau tách thửa (đã trừ phần diện tích thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, quy hoạch đường giao thông) phải đảm bảo diện tích tối thiểu.

Trong đó đối với đất ở, được chia làm 2 phương án.

Phương án 1 được chia thành 4 khu vực. Khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m, khu vực 4 có diện tích tối thiểu 100 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Đối với phương án 2 được chia thành 5 khu vực. Khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m. Còn khu vực 5 có diện tích tối thiểu 100 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

TP.HCM dự kiến diện tích tối thiểu được tách thửa là 36 m2, cao nhất 100 m2

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với thửa đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và diện tích 1.000 m2 đối với đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung.

Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện được quy định tại luật Đất đai, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội.

Theo đó, trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng thì lối đi đó do các bên thỏa thuận.

UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế xem xét lối đi do các bên thỏa thuận có đảm bảo nhu cầu thoát hiểm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cấp phép xây dựng để có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất.

Phần diện tích đất được xác định làm lối đi sử dụng cho nhiều thửa đất (từ 2 thửa đất trở lên) được chuyển sang hình thức sử dụng chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có tờ trình số 1187 gửi UBND TP.HCM về việc đề nghị xây dựng quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn thành phố.

