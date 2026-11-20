Ngày 20.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang lấy ý kiến dự thảo xây dựng chính sách hỗ trợ thống nhất đối với viên chức, người lao động tại 19 cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo dự thảo, TP.HCM hiện có 14 cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Y tế và 5 cơ sở thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.

Các đơn vị đang chăm sóc, nuôi dưỡng 7.850 người. Trong số này, khoảng 5.969 người mắc bệnh nặng hoặc bệnh mạn tính, cần được theo dõi sức khỏe và chăm sóc thường xuyên.

Công việc của nhân viên tại các cơ sở trợ giúp xã hội có tính đặc thù phải duy trì liên tục, kể cả ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ. Nhân viên trực tiếp hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, di chuyển, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Nhiều trường hợp không thể tự thực hiện các hoạt động sinh hoạt cơ bản.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ hiện nay được ban hành từ nhiều địa phương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, với mức hưởng và điều kiện khác nhau.

TP.HCM thống nhất mức hỗ trợ cho nhân viên công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc ẢNH: L.T.N

Tại TP.HCM trước đây, mức hỗ trợ theo Nghị quyết 13 năm 2018 dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/người/tháng đối với khoản trợ cấp độc hại, lây nhiễm; mức hỗ trợ theo trình độ chuyên môn, chức vụ, nhiệm vụ từ 1,8 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nhóm trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người/tháng, nhóm còn lại 1 triệu đồng. Tại Bình Dương trước đây, người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đối tượng xã hội được hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở, nhóm tiếp xúc không thường xuyên được hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở.

Thống nhất mức hỗ trợ cho nhân viên công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội

Dự thảo chính sách mới đề xuất mức hỗ trợ cho nhân viên cơ sở trợ giúp xã hội hằng tháng theo yêu cầu của vị trí việc làm và trình độ chuyên môn. Cụ thể, bác sĩ 6 triệu đồng; viên chức có trình độ đại học trở lên 5 triệu đồng; viên chức có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp 4 triệu đồng; người lao động 3 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ chính, viên chức, người lao động có đăng ký thường trú tại TP.HCM nhưng làm việc tại các cơ sở có địa điểm ngoài địa giới hành chính thành phố được hỗ trợ thêm 700.000 đồng/người/tháng. Người lao động tại SOS cũng thuộc phạm vi áp dụng, mức hưởng xác định theo vị trí việc làm và yêu cầu trình độ chuyên môn.

Theo số liệu rà soát, có 2.342 người dự kiến thuộc diện hưởng chính sách, gồm 39 bác sĩ, 1.023 viên chức và người lao động có trình độ đại học trở lên, 1.196 viên chức có trình độ cao đẳng, trung cấp và 84 người lao động thuộc nhóm trình độ khác. Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 124,88 tỉ đồng/năm.

Dự thảo mới nhằm thống nhất chế độ hỗ trợ giữa các cơ sở, cải thiện thu nhập và ổn định đội ngũ nhân lực sau sắp xếp đơn vị hành chính.