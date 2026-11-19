Ngày 19.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ đối với viên chức, người lao động tại 3 bệnh viện đặc thù chuyên điều trị tâm thần, phong và HIV/AIDS.

Dự thảo dự kiến trình HĐND TP.HCM trong tháng 12.2026, áp dụng từ ngày 1.1.2027 nếu được thông qua.

Hỗ trợ cao nhất tại Bệnh viện Nhân Ái 7 triệu đồng

Bệnh viện Nhân Ái chuyên điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lý kèm theo, quy mô 450 giường. Năm 2025, bệnh viện thực hiện 1.659 lượt điều trị.

Hiện bệnh viện có 387 viên chức, người lao động. Mức hỗ trợ hằng tháng hiện nay là 6 triệu đồng đối với bác sĩ và ban giám đốc; 3,6 triệu đồng đối với các nhóm còn lại. Dự thảo đề xuất nâng lên 7 triệu đồng đối với bác sĩ, ban giám đốc; 5 triệu đồng đối với những người còn lại.

Bệnh viện Nhân Ái TP.HCM ẢNH: BVNA

Ngoài ra, người có đăng ký thường trú tại TP.HCM, được phân công làm việc thường xuyên tại cơ sở của bệnh viện ngoài địa bàn thành phố, hiện được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, dự kiến tăng lên 700.000 đồng/tháng.

Nhân viên trực tiếp chăm sóc người bệnh HIV/AIDS cũng được đề xuất hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng, thay cho cách tính hiện hành theo ngày đối với người trực tiếp và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người gián tiếp.

Hỗ trợ cao nhất tại Bệnh viện Bến Sắn 6 triệu đồng

Bệnh viện đặc thù điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh phong là Bệnh viện Bến Sắn, quy mô 245 giường.

Năm 2025, bệnh viện tiếp nhận 24.125 lượt khám ngoại trú, 1.191 lượt điều trị nội trú.

Hiện mức hỗ trợ hằng tháng là 6 triệu đồng đối với bác sĩ, 5,4 triệu đồng đối với ban giám đốc và 3,6 triệu đồng đối với các nhóm còn lại. Dự thảo đề xuất mức 6 triệu đồng đối với bác sĩ và ban giám đốc; 4 triệu đồng đối với những người còn lại.

Nhân viên được phân công trực tiếp khám, chữa bệnh, chăm sóc và tiếp xúc với người bệnh phong được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng.

Bệnh viện Tâm thần: Mức hỗ trợ dự kiến tăng gần 14 lần

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM hiện có 4 cơ sở, quy mô 520 giường. Năm 2025, bệnh viện khám, chữa bệnh cho 269.954 lượt ngoại trú và 3.480 lượt điều trị nội trú.

Mức hỗ trợ hiện hành cho nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần là 220.000 đồng/người/tháng, theo chính sách ban hành từ năm 2001.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM được tăng mức hỗ trợ lên 3 triệu đồng/người/tháng ẢNH: DUY TÍNH

Dự thảo đề xuất mức 3 triệu đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động thường xuyên thực hiện các công việc trực tiếp khám, cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng và bảo đảm an toàn cho người bệnh tâm thần.

Bệnh viện Tâm thần hiện có 506 nhân viên, trong đó dự kiến khoảng 398 người đáp ứng điều kiện hưởng.