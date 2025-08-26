Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

TP.HCM gắn biển hoàn thành đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng hơn 800 tỉ đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/08/2025 13:45 GMT+7

Công trình đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng được Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đầu tư theo quy hoạch phát triển điện lực TP.HCM, có tổng mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng chính thức hoàn thành, đóng điện vận hành an toàn và đưa vào sử dụng.

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025), và Quốc khánh 2.9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, EVNHCMC đã tổ chức lễ gắn biển công trình đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỉ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Châu Á (ADB) và vốn đầu tư xây dựng của EVNHCMC.

- Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Hải Thành phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình

Ảnh: DUY ĐOÀN

- Ảnh 2.

Đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng đóng điện vận hành an toàn và chính thức đưa vào sử dụng

Ảnh: DUY ĐOÀN

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Văn Tuấn, Phó ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố quyết định gắn biển công trình thi đua cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đối với công trình thi đua đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng.

Đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng có tổng chiều dài khoảng 12.141 m (trong đó có đường dây trên không hiện hữu sử dụng lại, đường dây trên không xây dựng mới và cáp ngầm xây dựng mới). Điều đặc biệt, trong suốt quá trình thực hiện dự án, EVNHCMC không làm gián đoạn việc cung cấp điện cho khách hàng, đảm bảo tiến độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng đóng điện vận hành an toàn và đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển phụ tải của TP.HCM, đặc biệt là tại Khu đô thị phức hợp cao cấp Tân Cảng - Ba Son.

- Ảnh 3.

Trao tặng khen thưởng của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc

Ảnh: DUY ĐOÀN

EVNHCMC cũng chủ động cấp nguồn điện cho khu vực thuộc Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q.1 và Q.3 (cũ), tạo tiền đề để khép mạch vòng 220 kV cũng như đáp ứng những tiêu chí giữa các trạm Cát Lái - Tân Cảng - Tao Đàn - Nhà Bè. Tăng cường khả năng cấp điện cho các phụ tải quan trọng khu vực trung tâm thành phố và vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu về điện cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng công bố và trao tặng khen thưởng cho 5 tập thể cùng 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hoàn thành vượt tiến độ công trình đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng.

Tin liên quan

Từ nay đến ngày 30.8, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý

Từ nay đến ngày 30.8, người dân TP.HCM lưu thông qua đường Lê Lợi cần chú ý

CSGT hạn chế xe lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm sáng 25.8 để phục vụ hoạt động văn hóa và thể thao, người dân TP.HCM cần chú ý chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập 5 điện lực khu vực thuộc EVNHCMC

Khi có chồng là nhân viên điện lực

Khám phá thêm chủ đề

đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng EVNHCMC Điện lực TP.HCM Tập đoàn điện lực việt nam TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận