TP.HCM gắn biển hoàn thành đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng hơn 800 tỉ đồng

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025), và Quốc khánh 2.9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, EVNHCMC đã tổ chức lễ gắn biển công trình đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỉ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Châu Á (ADB) và vốn đầu tư xây dựng của EVNHCMC.

Phó tổng giám đốc EVNHCMC Bùi Hải Thành phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình Ảnh: DUY ĐOÀN

Đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng đóng điện vận hành an toàn và chính thức đưa vào sử dụng Ảnh: DUY ĐOÀN

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Văn Tuấn, Phó ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố quyết định gắn biển công trình thi đua cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đối với công trình thi đua đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng.

Đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng có tổng chiều dài khoảng 12.141 m (trong đó có đường dây trên không hiện hữu sử dụng lại, đường dây trên không xây dựng mới và cáp ngầm xây dựng mới). Điều đặc biệt, trong suốt quá trình thực hiện dự án, EVNHCMC không làm gián đoạn việc cung cấp điện cho khách hàng, đảm bảo tiến độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng đóng điện vận hành an toàn và đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển phụ tải của TP.HCM, đặc biệt là tại Khu đô thị phức hợp cao cấp Tân Cảng - Ba Son.

Trao tặng khen thưởng của Công đoàn Điện lực Việt Nam cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc

Ảnh: DUY ĐOÀN

EVNHCMC cũng chủ động cấp nguồn điện cho khu vực thuộc Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Q.1 và Q.3 (cũ), tạo tiền đề để khép mạch vòng 220 kV cũng như đáp ứng những tiêu chí giữa các trạm Cát Lái - Tân Cảng - Tao Đàn - Nhà Bè. Tăng cường khả năng cấp điện cho các phụ tải quan trọng khu vực trung tâm thành phố và vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu về điện cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng công bố và trao tặng khen thưởng cho 5 tập thể cùng 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hoàn thành vượt tiến độ công trình đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng.

