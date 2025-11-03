Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP.HCM giảm ùn tắc từ cửa ngõ vào nội đô

Hà Mai
Hà Mai
03/11/2025 04:00 GMT+7

Trong bối cảnh ùn tắc diễn biến phức tạp từ cửa ngõ vào tới nội đô, TP.HCM đang quyết liệt tăng tốc các dự án trọng điểm nhằm giảm áp lực giao thông dịp cuối năm.

Khơi thông từ nhà ra ngõ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, P.Vườn Lài). Tuyến đường này hiện dài khoảng 370 m, nhưng mặt đường chỉ rộng trung bình 5 m, chưa được đầu tư đồng bộ với các tuyến lân cận như Hùng Vương và Lý Thái Tổ. Khi được mở rộng lên 17 m, tuyến đường sẽ kết nối thông suốt với các trục chính xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm.

TP.HCM giảm ùn tắc từ cửa ngõ vào nội đô- Ảnh 1.

Những tuyến đường ùn tắc nhất TP.HCM chuẩn bị được khơi thông

Ảnh: Ngọc Dương

Việc mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng cũng gắn liền với kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển không gian xanh của TP.HCM. Ngay tại khu vực lân cận, khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (rộng hơn 4,4 ha) đang được chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Hai dự án trên sẽ góp phần hình thành một không gian mở, kết nối cộng đồng ngay trung tâm TP, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM đề xuất chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành - tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TP. Dự án được người dân khu vực trung tâm ủng hộ nhiệt liệt, kỳ vọng được triển khai càng sớm càng tốt để mau chóng lột xác con đường ùn tắc nghiêm trọng nhất TP.

Bên cạnh các dự án thay đổi bộ mặt khu vực nội đô TP.HCM được xúc tiến khẩn, các công trình "đinh" mang tính khơi thông cửa ngõ cũng đang tăng tốc thi công và chuẩn bị khởi công. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin: Sở đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 4 dự án BOT cửa ngõ gồm QL1, QL22, QL13 và đường trục Bắc - Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), đảm bảo sẽ khởi công đồng loạt vào quý 2 năm sau. Đây đều là các dự án nằm ở cửa ngõ ra vào TP, có mật độ phương tiện lưu thông cao, là trục đường chính từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, miền Đông.

Có thể thấy, TP.HCM đang cấp tập triển khai nhiều dự án giao thông lớn từ nội đô tới cửa ngõ nhằm sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang diễn biến phức tạp, nhất là khu vực lưu lượng phương tiện tăng cao sau sáp nhập. Theo ông Trần Quang Lâm, hiện nay TP.HCM có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Sau khi triển khai các giải pháp, có 8 điểm chuyển biến tốt, 10 điểm có chuyển biến nhưng tình hình còn phức tạp, 4 điểm không chuyển biến. Mặc dù đã có nhiều giải pháp triển khai nhưng một số điểm vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, tập trung tại các cửa ngõ, nút giao lớn, khu vực cảng.

Trước tình hình này, TP.HCM quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số công trình trọng điểm như: nút giao An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao Mỹ Thủy, hoàn thành cầu Kỳ Hà 4… Đồng thời các thủ tục cũng được rốt ráo thực hiện để sớm khởi công xây dựng các dự án trọng điểm như mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, xây dựng cầu vượt thép tại Ngã tư Bốn Xã…

Sở Xây dựng đặt mục tiêu đến cuối năm, phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan khởi công 20 công trình như: cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với QL50; Vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2); tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương); nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; cầu đường Nguyễn Khoái; nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm...

Cùng với đó, TP.HCM dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 25 công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông. Trong đó có một số dự án đáng chú ý như nút giao An Phú, đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng), đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An)…

Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như: xây dựng công viên Tân Thạnh Tây; xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An cũ qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai qua sông Sài Gòn); chỉnh trang trục đường Thùy Vân…

"Tả xung hữu đột" chống tắc các điểm nóng

Không chỉ dồn lực chống ùn tắc bằng các giải pháp công trình, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp phi công trình để nhanh chóng xóa các "điểm đen" giao thông.

TP.HCM giảm ùn tắc từ cửa ngõ vào nội đô- Ảnh 2.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài

Ảnh: Nhật Thịnh

Trên tinh thần đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, phương án điều tiết và điều hòa giao thông trên toàn địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là giải pháp bố trí lực lượng CSGT phối hợp cùng công an phường, xã thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, phòng chống ùn tắc tại các khu vực trọng điểm.

Lãnh đạo Phòng PC08 thông tin các điểm nóng giao thông chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ. Theo cơ chế phối hợp, CSGT tập trung tại các tuyến chính, nút giao lớn; còn công an địa phương phụ trách tuyến nhánh và khu vực phụ cận. Trong các khung giờ cao điểm, việc chỉ huy, điều khiển giao thông được thực hiện linh hoạt tùy vào mật độ phương tiện và đặc thù từng khu vực. Khi phát hiện điểm có nguy cơ ùn ứ, lực lượng sẽ được tăng cường kịp thời, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả và chủ động xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, phương án phân luồng từ xa và giải tỏa ùn tắc theo cụm khu vực được triển khai thường xuyên, giúp xử lý nhanh các sự cố hoặc khi lưu lượng giao thông tăng đột biến. Nhờ các giải pháp này, nhiều tuyến đường từng là "điểm nóng" như vòng xoay An Sương, cảng Cát Lái, QL13, cầu Bình Triệu đã có chuyển biến tích cực, giảm hẳn tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cũng theo lãnh đạo PC08, giảm ùn tắc không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Khi mỗi người biết tuân thủ tín hiệu đèn, không lấn làn, không dừng đỗ tùy tiện, sẵn sàng nhường đường trong dòng xe đông thì văn hóa giao thông văn minh mới thực sự hình thành. Hiện Công an TP.HCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều tiết giao thông. Hệ thống camera giám sát, điều khiển đèn tín hiệu thông minh, xử lý vi phạm qua hình ảnh sẽ tiếp tục được mở rộng, giúp phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các hành vi gây cản trở lưu thông.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng, TP.HCM kỳ vọng sẽ từng bước kéo giảm tình trạng ùn tắc, hướng đến một đô thị năng động, văn minh và đáng sống.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP.HCM ưu tiên đầu tư và hoàn thành các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4. Ba tuyến vành đai này khi hoàn thành sẽ khép kín mạng lưới quanh TP, giảm ùn tắc nội đô và tăng cường liên kết vùng.

Tin liên quan

Xây loạt cầu vượt, hầm chui giảm ùn tắc giao thông khu Nam TP.HCM

Xây loạt cầu vượt, hầm chui giảm ùn tắc giao thông khu Nam TP.HCM

Nhiều hạng mục cầu vượt, hầm chui tại các nút giao trọng điểm trên quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến Long An) sau khi hoàn thành sẽ hỗ trợ giảm ùn tắc rất nhiều cho khu vực cửa ngõ phía nam TP.HCM.

336 điểm ùn tắc phức tạp, TP.HCM ra 'tối hậu thư' cho loạt dự án trọng điểm

Khu Nam TP.HCM chờ loạt dự án gỡ ùn tắc

Khám phá thêm chủ đề

ùn tắc Sở Xây dựng TP. HCM Đường Chu Văn An lý thái tổ Cầu Bình Triệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận