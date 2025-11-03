TP.HCM giảm ùn tắc từ cửa ngõ vào nội đô

Khơi thông từ nhà ra ngõ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, P.Vườn Lài). Tuyến đường này hiện dài khoảng 370 m, nhưng mặt đường chỉ rộng trung bình 5 m, chưa được đầu tư đồng bộ với các tuyến lân cận như Hùng Vương và Lý Thái Tổ. Khi được mở rộng lên 17 m, tuyến đường sẽ kết nối thông suốt với các trục chính xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm.

Những tuyến đường ùn tắc nhất TP.HCM chuẩn bị được khơi thông Ảnh: Ngọc Dương

Việc mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng cũng gắn liền với kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển không gian xanh của TP.HCM. Ngay tại khu vực lân cận, khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (rộng hơn 4,4 ha) đang được chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Hai dự án trên sẽ góp phần hình thành một không gian mở, kết nối cộng đồng ngay trung tâm TP, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng có văn bản khẩn gửi UBND TP.HCM đề xuất chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành - tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TP. Dự án được người dân khu vực trung tâm ủng hộ nhiệt liệt, kỳ vọng được triển khai càng sớm càng tốt để mau chóng lột xác con đường ùn tắc nghiêm trọng nhất TP.

Bên cạnh các dự án thay đổi bộ mặt khu vực nội đô TP.HCM được xúc tiến khẩn, các công trình "đinh" mang tính khơi thông cửa ngõ cũng đang tăng tốc thi công và chuẩn bị khởi công. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin: Sở đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 4 dự án BOT cửa ngõ gồm QL1, QL22, QL13 và đường trục Bắc - Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), đảm bảo sẽ khởi công đồng loạt vào quý 2 năm sau. Đây đều là các dự án nằm ở cửa ngõ ra vào TP, có mật độ phương tiện lưu thông cao, là trục đường chính từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, miền Đông.

Có thể thấy, TP.HCM đang cấp tập triển khai nhiều dự án giao thông lớn từ nội đô tới cửa ngõ nhằm sớm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang diễn biến phức tạp, nhất là khu vực lưu lượng phương tiện tăng cao sau sáp nhập. Theo ông Trần Quang Lâm, hiện nay TP.HCM có 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Sau khi triển khai các giải pháp, có 8 điểm chuyển biến tốt, 10 điểm có chuyển biến nhưng tình hình còn phức tạp, 4 điểm không chuyển biến. Mặc dù đã có nhiều giải pháp triển khai nhưng một số điểm vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, tập trung tại các cửa ngõ, nút giao lớn, khu vực cảng.

Trước tình hình này, TP.HCM quyết liệt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số công trình trọng điểm như: nút giao An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao Mỹ Thủy, hoàn thành cầu Kỳ Hà 4… Đồng thời các thủ tục cũng được rốt ráo thực hiện để sớm khởi công xây dựng các dự án trọng điểm như mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, xây dựng cầu vượt thép tại Ngã tư Bốn Xã…

Sở Xây dựng đặt mục tiêu đến cuối năm, phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan khởi công 20 công trình như: cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với QL50; Vành đai 2 (đoạn 1, đoạn 2); tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương); nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi; cầu đường Nguyễn Khoái; nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm...

Cùng với đó, TP.HCM dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 25 công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông. Trong đó có một số dự án đáng chú ý như nút giao An Phú, đường Lương Định Của (đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng), đường Chu Văn An (từ ngã 5 Bình Hòa đến cầu Chu Văn An)…

Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật như: xây dựng công viên Tân Thạnh Tây; xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An cũ qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương cũ, Đồng Nai qua sông Sài Gòn); chỉnh trang trục đường Thùy Vân…

"Tả xung hữu đột" chống tắc các điểm nóng

Không chỉ dồn lực chống ùn tắc bằng các giải pháp công trình, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp phi công trình để nhanh chóng xóa các "điểm đen" giao thông.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài Ảnh: Nhật Thịnh

Trên tinh thần đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, phương án điều tiết và điều hòa giao thông trên toàn địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là giải pháp bố trí lực lượng CSGT phối hợp cùng công an phường, xã thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, phòng chống ùn tắc tại các khu vực trọng điểm.

Lãnh đạo Phòng PC08 thông tin các điểm nóng giao thông chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ. Theo cơ chế phối hợp, CSGT tập trung tại các tuyến chính, nút giao lớn; còn công an địa phương phụ trách tuyến nhánh và khu vực phụ cận. Trong các khung giờ cao điểm, việc chỉ huy, điều khiển giao thông được thực hiện linh hoạt tùy vào mật độ phương tiện và đặc thù từng khu vực. Khi phát hiện điểm có nguy cơ ùn ứ, lực lượng sẽ được tăng cường kịp thời, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả và chủ động xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, phương án phân luồng từ xa và giải tỏa ùn tắc theo cụm khu vực được triển khai thường xuyên, giúp xử lý nhanh các sự cố hoặc khi lưu lượng giao thông tăng đột biến. Nhờ các giải pháp này, nhiều tuyến đường từng là "điểm nóng" như vòng xoay An Sương, cảng Cát Lái, QL13, cầu Bình Triệu đã có chuyển biến tích cực, giảm hẳn tình trạng ùn tắc kéo dài.

Cũng theo lãnh đạo PC08, giảm ùn tắc không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Khi mỗi người biết tuân thủ tín hiệu đèn, không lấn làn, không dừng đỗ tùy tiện, sẵn sàng nhường đường trong dòng xe đông thì văn hóa giao thông văn minh mới thực sự hình thành. Hiện Công an TP.HCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều tiết giao thông. Hệ thống camera giám sát, điều khiển đèn tín hiệu thông minh, xử lý vi phạm qua hình ảnh sẽ tiếp tục được mở rộng, giúp phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các hành vi gây cản trở lưu thông.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng, TP.HCM kỳ vọng sẽ từng bước kéo giảm tình trạng ùn tắc, hướng đến một đô thị năng động, văn minh và đáng sống.