TP.HCM hạ bậc thi đua lãnh đạo đơn vị giải ngân thấp

Ngày 1.2, tại Hội nghị tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão và tình hình kinh tế xã hội tháng 1.2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết trong năm 2022, TP.HCM thực hiện nhiều giải pháp với mong muốn giải ngân đầu tư công khoảng 76%, nhưng đến ngày 31.1.2023 đạt chưa tới 70%.

Các đơn vị giải ngân thấp gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, đặc biệt có một số chủ đầu tư chưa giải ngân. "Tôi, chị Mai (bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM - PV), phó giám đốc phụ trách đầu tư công, các trưởng ban lớn, người đứng đầu các chủ đầu tư giải ngân 0 đồng sẽ không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022", ông Mãi nói.

Trong năm 2023, TP.HCM tiếp tục lấy đầu tư công là một tiêu chí xếp loại thi đua. Năm 2023, tổng vốn đầu tư công dự kiến phân bổ của TP.HCM hơn 70.000 tỉ đồng, cao gần gấp 2 lần so với năm 2022. Nêu một số giải pháp để giải ngân trên 95%, Giám đốc Sở KH-ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết sẽ kiến nghị HĐND TP.HCM phân cấp cho UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương; tiếp tục duy trì hoạt động của 3 tổ công tác (dự án có vốn lớn, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và giải phóng mặt bằng); rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư ít nhất 30% so với quy định hiện hành…

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, TP.HCM dành hơn 1.200 tỉ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức, người lao động khó khăn, trẻ mồ côi… để mọi người đều có tết. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định điều đáng mừng nhất trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua của TP.HCM là không tổ chức các đoàn đi chúc tết lãnh đạo, mà thay vào đó là tập trung chăm lo an sinh xã hội. Dự báo tình hình kinh tế sẽ khó khăn đến hết quý 1, thậm chí kéo dài đến quý 2/2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Trong nửa đầu tháng 2.2023, Thường trực UBND TP.HCM sẽ gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp.