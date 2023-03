TP.HCM: Hàng trăm công an đang kiểm tra hai công ty Galaxy và Home Credit

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, rất đông lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, kiểm tra 2 địa điểm trên địa bàn P.Linh Tây và P.Thảo Điền. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà Linh Tây Tower (P.Linh Tây, TP.Thủ Đức) là nơi Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy hoạt động. Còn tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Giai (P.Thảo Điền) là nơi Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VietNam thuê để đặt văn phòng.

Rất đông lực lượng cảnh sát cơ động tại tòa nhà Linh Tây Tower trên đường D1 (P.Linh Tây)

TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, sáng cùng ngày, hàng trăm chiến sĩ công an thuộc nhiều đơn vị phối hợp Công an TP.Thủ Đức và Công an TP.HCM đồng loạt phong tỏa, kiểm tra tòa nhà Linh Tây Tower trên đường D1 (P.Linh Tây) và tòa nhà cho thuê trên đường Nguyễn Văn Giai (P.Thảo Điền).

Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 10 giờ, trên đường D1 có 3 xe của lực lượng cảnh sát cơ động, 1 xe chữa cháy và rất nhiều xe biển số xanh ra vào liên tục. Tại tầng trệt, hướng vào chung cư, có nhiều cảnh sát cơ động túc trực, phong tỏa. Bên trong, lực lượng công an kiểm tra một số tầng của tòa nhà.

Cảnh sát cơ động phong tỏa tầng trệt tòa nhà trên đường D1 (P.Linh Tây) TRẦN DUY KHÁNH

Việc quay phim, chụp ảnh bị hạn chế. Một số người dân do hiếu kỳ, dùng điện thoại ghi hình đã bị lực lượng chức năng yêu cầu xóa hình ảnh.

Việc phong tỏa, kiểm tra bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày.

Tòa nhà Linh Tây Tower trên đường D1 (P.Linh Tây) đang bị kiểm tra

TRẦN DUY KHÁNH

Công an có mặt tại tòa nhà trên đường D1 (P.Linh Tây) TRẦN DUY KHÁNH

Công an liên tục ra vào tòa nhà trên đường D1 (P.Linh Tây) TRẦN DUY KHÁNH

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về việc lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH mua bán nợ Galaxy và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit VietNam.