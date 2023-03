Xem nhanh 20h ngày 25.3: Bé 3 tuổi bị ép dùng ma túy? | Thông tin mới về ‘tòa nhà đẹp nhất Cà Mau’

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 25.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an báo cáo vụ ‘cha dượng bị tình nghi cho con 3 tuổi dùng ma túy đá'

Liên quan vụ clip “cha dượng nghi cho con 3 tuổi dùng ma túy đá”, thì vào sáng 25.3.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm (thuộc huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết chính quyền đã nhận được thông tin về vụ việc và báo cáo lên UBND huyện. Bên cạnh đó, công an đã mời người được cho là cha dượng trong clip lên làm việc. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, từ khuya 24.3, những đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh một em bé ở TP.HCM mặc tã bị một người đàn ông trói chân, tác động vào bộ phận nhạy cảm, cho sử dụng chất nghi là ma túy đá với sự chứng kiến của mẹ ruột lan truyền chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội, gây ra phẫn nộ.

Sau khi nhận được tin, Công an xã Bà Điểm đã xác minh địa chỉ ở ấp Hậu Lân (thuộc xã Bà Điểm) như clip đăng tải.

Công an báo cáo vụ ‘cha dượng nghi cho con 3 tuổi dùng ma túy đá'

Qua kiểm tra hành chính tại địa chỉ này có 5 nhân khẩu sinh sống ở đây được gần 5 năm, đang kinh doanh buôn bán tạp hóa.

Lực lượng công an đã kiểm tra và xác nhận tại địa chỉ này không có vụ việc bạo hành trẻ em, cho trẻ em hút ma túy như nội dung đã đăng tải trên mạng.

Sau đó, cha ruột của 2 đứa trẻ trong đoạn clip (là một người đàn ông 30 tuổi, thường trú tại phường 9, quận Tân Bình) đến trụ sở Công an xã Bà Điểm trình báo sự việc.

Qua làm việc, người cha trình bày vào năm 2018, anh và người phụ nữ 23 tuổi (ngụ quận Tân Bình) kết hôn, sinh được 2 con. Bé trai 3 tuổi là con thứ hai. Năm 2021, do mâu thuẫn gia đình, người vợ đưa 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với người đàn ông khác tên là Lê Văn Bậm (44 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch).

Biết vợ mình có chơi ma túy, nên tháng 12.2022, người cha có lên quận Tân Bình đón con lớn về nhà nuôi, còn bé trai 3 tuổi sống với mẹ.

Cách đây mấy ngày, anh điện thoại cho vợ mình và mượn tài khoản mạng xã hội để bán hàng thì được đồng ý. Sau khi đăng nhập thì anh phát hiện các đoạn clip quay lại hình ảnh 2 người cho con trai 3 tuổi sử dụng ma túy đá trong tin nhắn.

Xem nhanh 20h ngày 25.3: Bé 3 tuổi bị ép dùng ma túy? | Thông tin mới về ‘tòa nhà đẹp nhất Cà Mau’

Đến 19 giờ 30 phút ngày 24.3.2023, người cha đã đăng các đoạn clip cùng hình người đàn ông và người phụ nữ lên trang Facebook cá nhân có tên "Kẻ bị lãng quên". Do địa chỉ Facebook của anh ít lượng người tương tác, do đó anh đã nhờ tài khoản "Tina Tiên" chia sẻ những nội dung này, do tài khoản này có nhiều người theo dõi.

Liên quan các clip này, anh xác định đã có từ 4 - 5 tháng trước vì trong clip còn có mặt đủ 2 con mình. Vụ việc xảy ra anh không rõ địa điểm ở đâu, chỉ thấy trên Facebook của vợ mình có địa chỉ ở ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, nên khi đăng các clip này, anh đăng địa chỉ này lên và cả hai đang sống tại đây. Công an xã Bà Điểm đã cùng anh xác định địa điểm tại ấp Hậu Lân, nhưng không xác định được địa chỉ như nội dung đã đăng tải trên mạng.

Công an xã Bà Điểm đã lập hồ sơ, xác minh vụ việc và chuyển hồ sơ về Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục xác minh làm rõ.

Vụ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau': Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

Liên quan vụ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trái phép, ngày 25.3, theo thông tin từ UBND thành phố Cà Mau, cơ quan này vừa có công văn gửi Phòng Nội vụ, Phòng Tài Nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và UBND xã Tân Thành về việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan công trình xây dựng không đúng quy định này.

Sở Tài Nguyên Môi trường Cà Mau có công văn phúc đáp Sở Xây dựng Cà Mau liên quan "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau". Nội dung công văn khẳng định chủ tòa nhà phải có trách nhiệm thực hiện đúng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (quyết định đã có hiệu lực pháp luật).

Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan vụ ‘tòa nhà đẹp nhất Cà Mau’

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ thửa đất có hành vi vi phạm hành chính "chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép" và bị xử phạt 22,5 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Người dân thấp thỏm sống trong chung cư xuống cấp, khổ sở chờ di dời

Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời để thi công dự án đường Nguyễn Tất Thành năm 2001 được bố trí chỗ ở tại chung cư Thuận Phước (đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) từ đó đến nay.

8 khối nhà ở 3 tầng, mỗi khối nhà có 35 căn hộ, là nơi sinh sống của hàng trăm gia đình. Sau 22 năm đưa vào sử dụng, hiện chung cư Thuận Phước xuống cấp nghiêm trọng khiến các cư dân bất an.

Người dân thấp thỏm sống trong chung cư xuống cấp, khổ sở chờ di dời

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 23.3, nhiều hạng mục của chung cư bị hư hỏng, các mảng tường ẩm mốc nứt toác, lan can bong tróc trơ sắt, mục gỉ còn hệ thống điện cũ rích chằng chịt như mạng nhện, hệ thống phòng cháy chữa cháy tạm bợ. Sàn cũng hư hỏng, bê tông không còn liên kết rơi xuống từng mảng lớn để lộ sắt gỉ...



Đối với các cư dân sống ở tầng 3 cũng là tầng trên cùng của chung cư, tình trạng thấm dột từ trần nhà, phòng vệ sinh và phòng bếp hư hỏng nặng khiến các hộ dân sống trong tình trạng vừa nguy hiểm, vừa mất vệ sinh.

Nhiều hạng mục của chung cư Thuận Phước đã xuống cấp trầm trọng, nguy cơ mất an toàn Huy Đạt

Theo cư dân ở đây, mỗi khi đi cầu thang phải đội mũ bảo hiểm vào tận căn hộ vì sợ bê tông rơi trúng đầu. Mới đây, có mảng bê tông lớn khu vực cầu thang bị rơi xuống khiến mọi người khiếp sợ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc may mắn không có người đi ngang qua, nếu không hậu quả sẽ khó lường.



Theo Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, khu chung cư Thuận Phước cùng chung cư Hòa Cường, Q.Hải Châu và chung cư Hòa Minh, Q.Liên Chiểu là 3 trong số 25 chung cư xuống cấp tại TP.Đà Nẵng. Qua đánh giá an toàn kết cấu nhà ở, các chung cư này thuộc nhóm C, tức là đã xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ thuộc diện phải sửa chữa. Cả 3 chung cư đều cũ nát, mất an toàn, chỉ đảm bảo sử dụng đến hết năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa thể di dời.









"Chung cư hư hỏng nặng, chúng tôi khổ sở vô cùng...”, bà Phượng nói. Huy Đạt





Năm 2022, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất thu hồi khu đất rộng 5.600m2 tại đường Trịnh Công Sơn, Q.Hải Châu để xây chung cư mới, di dời các hộ dân tại các khu chung cư xuống cấp đến tái định cư, trong đó có cư dân chung cư Thuận Phước. Tuy nhiên đến nay các cư dân chung cư Thuận Phước vẫn chưa nhận được thông báo về việc di dời chỗ ở, họ vẫn mỏi mòn chờ đợi có chỗ ở mới an toàn.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.