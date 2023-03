Xem nhanh 20h ngày 22.3: Trả tự do 4 nữ tiếp viên hàng không | Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Trả tự do cho 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy

Chiều 22.3.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã quyết định trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines trong vụ việc phát hiện hơn 11kg ma túy các loại trong hành lý của các nữ tiếp viên này, vì chưa đủ cơ sở để khởi tố. Theo cơ quan điều tra, sau quá trình xác minh, có căn cứ xác định các tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố và xử lý hình sự. Trước đó, các tiếp viên này đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.3.2023, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Sau đó, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11 kg ma túy các loại được giấu trong các tuýp kem đánh răng.

Trong đó, vali hành lý của nữ tiếp viên thứ nhất có tổng cộng 3,18 kg ma túy, thuốc lắc.

Hành lý của tiếp viên thứ hai (30 tuổi) có 0,78 kg viên nén xám (dạng thuốc lắc), cũng chứa trong các tuýp kem đánh răng.

Hành lý của tiếp viên thứ ba (37 tuổi, cũng là tiếp viên trưởng của đoàn) chứa 3,18 kgma túy và thuốc lắc.

Cuối cùng là hành lý của tiếp viên (27 tuổi) chứa 4,02 kg viên nén ma túy và thuốc lắc.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP.HCM, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM (PC04) tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo.

Lời khai ban đầu của 4 nữ tiếp viên là được một người tại Pháp thuê vận chuyển 60kg hàng hóa từ Pháp về Việt Nam và được trả tiền công hơn 10 triệu đồng.

Cơ quan công an đã khám xét nhà 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines nói trên nhưng không phát hiện thêm ma túy. Các tiếp viên khai đã nhận mang hàng hóa xách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng. Qua người đồng nghiệp này, một trong số bốn nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công, chia nhau xách lô hàng "kem đánh răng" nặng 60 kg về sân bay Tân Sơn Nhất. Theo nguồn tin, công an đã làm việc với người giới thiệu số "hàng hóa" cho 4 nữ tiếp viên xách về Việt Nam.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo vì 'mức án quá nặng so với hành vi'

Ngày 28.4 tới, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án bé gái V.A, 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hoàng Minh Thịnh.

Phiên tòa sẽ xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, và đơn kháng cáo của luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ quyền lợi cho bé V.A) đề nghị cấp phúc thẩm xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "giết người".

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái ở phiên tòa sơ thẩm NGỌC DƯƠNG

Trước đó, ngày 25.11.2022, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác". Tổng hợp hình phạt tử hình.



HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) mức án 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "che giấu tội phạm". Tổng hợp hình phạt chung 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 7 - 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Trang đánh bé V.A trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó và quỳ gối trong chuồng chó...

Bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22.12.2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong. Trong trường hợp Trang không hành hạ bé V.A vào ngày 22.12.2021 thì các tổn thương cũ không gây ra cái chết đối với bé V.A.

Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang nêu: "Tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi, vì vậy tôi viết đơn này kính xin TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tôi".

Ông Nguyễn Đức Chung lại bị khởi tố

Chiều 22.3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Vụ án này xảy ra tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP.Hà Nội, Công ty Cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, về tội danh trên.

Thông tin ban đầu, ông Chung bị xác định lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty cây xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa (là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với ông Chung) được UBND TP.Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố trong thời gian từ năm 2016 - 2018.



Hành vi này giúp các bị can được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Ý thức sử dụng nhà vệ sinh chưa cao là một trong những lý do khiến nhiều chủ quán cà phê, nhà hàng ở trung tâm TP.HCM ngại cho khách vãng lai, người đi đường sử dụng… nhà vệ sinh. Trong khi nhà vệ sinh công cộng thiếu trầm trọng, chất lượng nhà vệ sinh công cộng ở TP.HCM cũng khiến nhiều người chạy mất dép vì hôi hám và bẩn thỉu.

Anh Nguyễn Văn Luận là chủ hai quán cà phê ở quận 1, quận 3 – đều nằm ở mặt đường lớn và ngã tư sầm uất trung tâm TP.HCM, nơi có nhiều khách du lịch và người dân qua lại.

Tại địa chỉ quán trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, mặc dù nhà vệ sinh của quán không quá rộng rãi nhưng luôn được giữ gìn sạch sẽ. Vì vị trí thuận tiện, anh Luận cũng thường nhận được lời xin đi nhờ nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, theo anh Luận, có những trường hợp thường quay trở lại sử dụng nhiều lần khiến anh khó xử, bởi nhà vệ sinh không đủ công năng để phục vụ công cộng. Trong một số trường hợp khác, chủ quán cũng ngại để khách lạ đi vào nếu nhà vệ sinh nằm sâu trong nhà.

"Gần như mình ít từ chối mà nhận lời đồng ý để hỗ trợ trước, chỉ khi nào mình từ chối trong một số trường hợp là cũng người đó mà họ quay lại sử dụng thường xuyên nhưng không mua hàng. Mình chỉ hỗ trợ một số trường hợp gấp, vội, không có nơi để sử dụng toilet thôi", anh Luận nói.

Đang chạy xe ngoài đường mà cần "giải quyết nỗi buồn", nhiều tài xế công nghệ chọn giải pháp trở thành khách hàng của quán cà phê hay các cửa hàng tiện lợi.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Du lịch Lửa Việt, đồng thời đang làm hướng dẫn viên trực tiếp và tư vấn du lịch cho địa phương, cho biết việc khách du lịch gặp khó khăn khi kiếm nhà vệ sinh là chuyện thường xuyên. Ông thường xuyên dặn khách trước khi rời khỏi khách sạn, nhà hàng mình phải đi vệ sinh kĩ, tới lúc ra ngoài mà có nhu cầu không biết giải quyết thế nào.

