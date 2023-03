Xem nhanh 20h: 'Ớn lạnh' nhà vệ sinh công cộng ở TP.HCM | Ông Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bịt miệng, nín thở ‘giải quyết nỗi buồn’ ở nhà vệ sinh công cộng hiện đại nhất TP.HCM

Ngày 19.3, tại buổi làm việc với lãnh đạo Q.1, TP.HCM ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh nhà vệ sinh công cộng là vấn đề được xã hội, du khách quan tâm nên chính quyền thành phố cần tập trung khắc phục.

Ông đề nghị Q.1 tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, trong đó đặt nhà vệ sinh đúng với nhu cầu thiết yếu, quan trọng để quan tâm đầu tư, quản lý, hướng tới mục tiêu xây dựng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Từ nay đến ngày 30.4.2023 cần tập trung vận động các chủ cơ sở kinh doanh, trụ sở cơ quan hành chính cho khách vãng lai sử dụng; đồng thời rà soát, kiểm tra lại toàn bộ nhà vệ sinh trên địa bàn để tu sửa, đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, quận cần nhanh chóng có kế hoạch lắp đặt nhà vệ sinh lưu động ở các vị trí cần thiết.

Khách Tây đến Việt Nam tìm mỏi mắt không thấy nhà vệ sinh công cộng

Ông Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng

Trưa 21.3, ông Trịnh Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng đã thực hiện quy trình kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Viết Dũng.



Theo đó, ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng (Bí thư chi bộ công ty này), bị chi bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách. Quyết định kỷ luật căn cứ theo quy định số 69 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng ban hành về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Ông Nguyễn Viết Dũng nêu kiến nghị tại một kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam MẠNH CƯỜNG

Trước đó, Thị ủy TX.Điện Bàn đã giao Ủy ban Kiểm tra thị xã làm việc với chi bộ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, nơi ông Nguyễn Viết Dũng làm Bí thư và đang sinh hoạt Đảng, tiến hành họp để xem xét kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Viết Dũng.

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), diễn ra vào sáng cùng ngày (21.3), HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã bỏ phiếu kín cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Nguyễn Viết Dũng

Kết quả bỏ phiếu, 54/54 đại biểu có mặt (2 đại biểu vắng mặt có lý do, trong đó có ông Nguyễn Viết Dũng) đồng ý cho ông Nguyễn Viết Dũng thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, HĐND tỉnh trước đó đã nhận được đơn của ông Nguyễn Viết Dũng xin rút khỏi đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Viết Dũng là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam liên tiếp 2 khóa 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

Xem xét kỷ luật Đảng với ông Nguyễn Viết Dũng

Ngày 6.12.2022, một nhóm khách đến chơi golf tại sân BRG Đà Nẵng. Sân golf cử chị N.A.T.L. (nữ nhân viên phục vụ sân golf) phục vụ nhóm khách này. Tuy nhiên, trong quá trình chơi golf, do bất đồng về cách tính số gậy golf trong lúc đánh golf, ông Nguyễn Viết Dũng cầm gậy đánh chị L.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra, sau đó kết luận không đủ cơ sở xếp tỷ lệ thương tích đối với chị L.. Chị L. cũng không yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố ông Dũng về hành vi cố ý gây thương tích. Hai bên cũng đã thống nhất hòa giải. Do đó, cơ quan công an và Viện KSND Q.Ngũ Hành Sơn thống nhất không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Viết Dũng, nhưng xử phạt ông Dũng 6,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Choáng ngợp con đường 160 cây kèn hồng nở cùng lúc rực rỡ, lãng mạn như phim

160 cây hoa kèn hồng trổ hoa đồng loạt hai bên đường tạo nên khung cảnh thơ mộng như trong những bộ phim lãng mạn.



Những ngày giữa tháng 3.2023, men theo con đường Hùng Vương dẫn vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, người dân và du khách ấn tượng khi được chiêm ngưỡng những chùm hoa kèn hồng nở dày đặc, phủ sắc hồng suốt cả con đường dài. Đây cũng là con đường duy nhất ở Sóc Trăng trồng loại hoa này.

Con đường trải dài sắc hồng DUY TÂN

Là người dân ở tỉnh này, chị Nguyễn Thị Huệ Linh thú nhận bản thân "phải lòng" vẻ rực rỡ của loài hoa này nhờ những tấm hình trên Facebook. "Ở trên thành phố để kiếm được con đường cảnh đẹp như thế này rất là khó, hầu như là không có luôn. Tới mùa hoa mình cũng tranh thủ đến đây chụp hình. Đến đây thì tất cả mọi thứ nó nằm ngoài sức tưởng tượng bởi hoa quá đẹp, gió xuống thì hoa nó rơi xuống, khung cảnh nó lãng mạng, đẹp hơn trong hình rất nhiều" chị Nguyễn Thị Huệ Linh chia sẻ.

Thông thường hoa nở rộ vào khoảng tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay do tiết nắng nóng nên hoa nở sớm ngay từ giữa tháng 3.



Những đoán hoa rực rỡ dưới cái nắng tháng 3 DUY TÂN

Khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, trên đầu mỗi cành chỉ nhìn thấy những cụm hoa tím hồng. Hoa kèn hồng mọc từng chùm 10 – 20 bông trên đầu cành, nở đều đẹp mắt. Hoa bung cánh hình dáng tựa chiếc kèn, hoặc nhìn xa có thể hình dung như những chiếc chuông xinh xắn.

Nhờ cảnh sắc ấn tượng này, không chỉ người dân Sóc Trăng mà rất đông các bạn trẻ từ các tỉnh khác như Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ… cũng tìm đến để chụp ảnh kỷ niệm.

Tổng thống Putin nói vì sao không tiến hành chiến dịch quân sự từ năm 2014?

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn giải quyết những biến động trong khu vực mà không cần đến súng đạn.

Theo hãng tin TASS, ông Putin nói: “Chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết [tình hình] một cách tuyệt đối hòa bình. Chúng tôi chưa bao giờ lo đến chuyện đối đầu”.

“Bây giờ chúng tôi nhận ra rằng mình đang bị đùa bỡn, chẳng có ai trong số những người được gọi là đối tác của chúng ta có ý định giải quyết bất cứ điều gì một cách hòa bình”.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, một năm đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ của nước này với Ukraine.

Tổng thống Putin giải thích lý do không tiến hành chiến dịch quân sự vào năm 2014

Việc sáp nhập được tiến hành sau khi cư dân Crimea tham gia một cuộc trưng cầu dân ý, với kết quả đại đa số đồng ý tách khỏi Ukraine để gia nhập Nga. Cuộc trưng cầu dân ý này bị Ukraine, Mỹ và nhiều nước khác coi là một giả hiệu.

Cùng năm đó, phe ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố độc lập, dẫn đến xung đột nổ ra tại đây.

Trong khi Nga luôn phủ nhận có liên quan đến cuộc xung đột, Ukraine cáo buộc các vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Luhansk đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Moscow.

Pháp và Đức sau đó làm trung gian để hình thành “Thể thức Minsk” nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên nỗ lực này không đạt thành quả.

Một số cựu lãnh đạo Ukraine và Đức trong năm 2022 xác nhận rằng thỏa thuận trên chỉ nhằm giúp Ukraine có thêm thời gian củng cố quốc phòng cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga.

