Xem nhanh 20h ngày 23.3: 4 nữ tiếp viên sẽ bị buộc thôi việc? | Bích Thủy TV giả danh phóng viên

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

4 tiếp viên hàng không xách ma túy có thể bị buộc thôi việc

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines xách hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết 4 người này sẽ bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Thông tư này quy định: "Không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp sau:

Cố ý vi phạm các quy định, nội quy trực tiếp gây tai nạn hàng không hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng;

Bị kết án trong các vụ án hình sự; trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa; sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất kích thích không được phép sử dụng khác trong quy định."

Theo đó, 4 tiếp viên sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng do "hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa".

Thông tin thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Vietnam Airlines cho biết căn cứ kết luận của cơ quan công an, hãng bay này sẽ xác minh và xử lý đúng theo quy định hiện hành.

"Người Việt Nam còn xem nhẹ chuyện nhà vệ sinh"

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty du lịch Lửa Việt, đồng thời đang làm hướng dẫn viên trực tiếp và tư vấn du lịch cho địa phương, nhận định rằng nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam còn bị coi thường, xem nhẹ, trong khi rất ấn tượng với nhà vệ sinh ở Nhật Bản và Lào.

"Một trong 4 nguyên nhân khiến du khách đến Nhật Bản đông nhất là trải nghiệm nhà vệ sinh. Ở Nhật Bản họ có Hiệp hội các nhà vệ sinh và mỗi năm đều có những cuộc thi trao giải mẫu mã thiết kế nhà vệ sinh thân thiện, đẹp và ấn tượng. Họ quan tâm đến những chi tiết rất nhỏ như vô trong nhà vệ sinh họ có đủ tất cả mọi cái, thậm chí có những nhà có những bàn để ba lô, có chỗ thay tã, quần cho em bé nhỏ", ông Mỹ cho hay.

Dựa trên kinh nghiệm làm dịch vụ du lịch hàng chục năm, ông Mỹ cũng chia sẻ rằng ở các nước phát triển, hầu hết các trạm dừng dọc đường đều do tư nhân quản lý và miễn phí. Họ bán thêm hàng hóa và có cả chỗ tắm cho dân phượt. Còn trong thành phố thì hầu hết đều thu tiền. Ở Việt Nam, nhiều chỗ thu tiền nhưng vẫn không sạch sẽ, nguyên nhân chủ yếu do thiết kế và cách làm không khoa học.



Dán quảng cáo 'ngân hàng cột điện', 2 thanh niên bị bắt đi gỡ từng tờ

Trong lúc dán các tờ quảng cáo “tín dụng đen” hay còn được người dân gọi là “ngân hàng cột điện", 2 thanh niên 18 và 19 tuổi cùng ở tỉnh Đồng Nai đã bị công an bắt quả tang. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23.3.2023, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cùng các cơ quan liên quan đã bắt quả tang 2 thanh niên đang dán quảng cáo "tín dụng đen" trên tường nhà dân và các cột điện trên địa bàn. Công an kiểm tra phòng trọ của hai người này thì phát hiện thêm hàng chục ngàn tờ rơi với nội dung cho vay.

Làm việc với công an, hai thanh niên khai được người khác thuê đi dán tờ rơi "tín dụng đen" từ lúc 0 giờ - 5 giờ sáng, với tiền công 150.000 đồng/ngày/người.

Hai người này khai không biết người thuê là ai mà chỉ trao đổi với nhau thông qua điện thoại. Người thuê để tờ rơi ở một vị trí trên đường, người dán sau khi nhận lệnh đến lấy. Khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có người đi kiểm tra, nếu đạt thì lần sau sẽ đưa thêm tờ rơi kèm tiền công rồi đi dán tiếp.

Trong sáng cùng ngày, công an đã yêu cầu 2 thanh niên này đến những tuyến đường mà hai người đã dán tờ rơi để khắc phục hậu quả do mình gây ra.

