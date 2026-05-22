TP.HCM họp mặt mừng đại lễ Raya Idil Adha của cộng đồng Hồi giáo

Chiều 22.5, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt mừng đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1447 - dương lịch 2026.



Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý chức sắc, chức việc, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM, Ban Quản trị các thánh đường, tiểu thánh đường và toàn thể đồng bào Hồi giáo nhân dịp đại lễ Raya Idil Adha. Ông chúc cộng đồng Hồi giáo thành phố đón đại lễ trong niềm vui, an khang, hạnh phúc và thịnh vượng.

Đại lễ Raya Idil Adha là một trong những lễ trọng của tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, gắn với mùa hành hương Hajj tại thánh địa Mecca, đồng thời nhắc nhớ về đức tin, lòng hy sinh, tinh thần vâng phục Allah và tình yêu thương đối với con người. Theo giáo lý Islam, đại lễ cũng gợi nhớ sự kiện Thiên sứ Nabi Ibrahim sẵn sàng hiến dâng người con yêu quý theo mệnh lệnh của Allah, qua đó biểu trưng cho lòng trung thành, sự sẻ chia, bác ái và nhân ái trong cộng đồng Muslim.

Trong những ngày đại lễ, tín đồ Hồi giáo tập trung hành lễ tại các thánh đường, cầu nguyện cho hòa bình, quốc thái dân an, cho mọi người được sống trong an lành, hạnh phúc. Các gia đình cùng thực hiện nghi thức Qurban, chia sẻ thực phẩm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương trợ trong xã hội.

Ông Phạm Minh Tuấn trao quà cho các chức sắc, chức việc, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM, Ban Quản trị các thánh đường, tiểu thánh đường... nhân dịp đại lễ Raya Idil Adha ẢNH: THÚY LIỄU

Tại buổi họp mặt, đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM bày tỏ niềm trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng chính quyền thành phố trong việc tạo điều kiện để đồng bào Hồi giáo sinh hoạt tín ngưỡng, sửa chữa thánh đường, tổ chức các ngày lễ trọng đại và thực hiện nghĩa vụ tôn giáo theo quy định pháp luật.

Ông Phạm Minh Tuấn ghi nhận trong thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo TP.HCM luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần cùng chính quyền xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Hồi giáo ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực; trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực, đóng góp vào thành tựu chung của thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mong muốn Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo thành phố, Ban Quản trị các thánh đường, tiểu thánh đường và toàn thể tín đồ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sống "tốt đời, đẹp đạo", chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng Hồi giáo thành phố tổ chức tốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.