TP.HCM huấn luyện an toàn cho tài xế xe cứu thương: Cần tránh tùy tiện những gì?

Ngày 29.7, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) tổ chức lớp huấn huyện, tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông cho 52 tài xế lái xe cứu thương thuộc mạng lưới cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.



Trước buổi huấn luyện, các tài xế tham gia được xem đoạn clip hướng dẫn lái xe cứu thương chuyên nghiệp của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM thực hiện để khuyến cáo việc lái xe an toàn.

Tại buổi huấn luyện, trung tá Đinh Minh Vương (PC08 - Công an TP.HCM) đã chia sẻ những kiến thức bổ ích về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng tài xế xe cứu thương.

Huấn huyện, tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông cho 52 tài xế lái xe cứu thương tại TP.HCM DUY LONG

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, buổi huấn luyện nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ tài xế xe cứu thương, như phải đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện ưu tiên, những lỗi thường gặp, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn và những tình huống va chạm thực tế đã được cán bộ phân tích, mổ xẻ.

Bên cạnh đó, việc sử dụng phương tiện ưu tiên cũng cần tuân thủ các quy định cụ thể để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho người dân. Ví dụ như chỉ sử dụng đèn, còi khi điều khiển xe cấp cứu đi đón người bệnh cấp cứu và chuyển bệnh nhân cấp cứu vào bệnh viện. Không sử dụng đèn còi cho di chuyển về đơn vị sau khi kết thúc quá trình bàn giao bệnh tại bệnh viện. Không sử dụng tín hiệu ưu tiên khi vận chuyển thuốc, trang thiết bị y tế hoặc những nhiệm vụ không phải cấp cứu.

"Chương trình huấn luyện tài xế xe cứu thương là một trong những nhiệm vụ để nâng cao năng lực hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện. Tài xế xe cứu thương là một thành viên của ê kíp cấp cứu ngoài bệnh viện, bên cạnh việc lái xe an toàn còn cần trang bị thêm kiến thức về vận chuyển người bệnh, sơ cứu để có thể hỗ trợ lực lượng cấp cứu khi cần thiết. Thời gian sắp tới Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các buổi huấn luyện cho tài xế xe cứu thương", bác sĩ Long chia sẻ thêm.