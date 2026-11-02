TP.HCM hút vốn ngoại vượt kế hoạch, đâu là lợi thế tạo sức hút?

Chiều 2.11, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM tổ chức diễn đàn hợp tác đầu tư TP.HCM năm 2026, với chủ đề "TP.HCM - không gian phát triển mới, cơ hội hợp tác đầu tư mới".

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết 10 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút 19,1 tỉ USD vốn FDI (vốn đầu tư nước ngoài), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. TP.HCM hiện có hơn 22.036 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỉ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

TP.HCM nêu 3 lợi thế thu hút nhà đầu tư quốc tế

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sức hấp dẫn của TP.HCM đến từ vị thế trung tâm kinh tế, thị trường tiêu dùng lớn, cộng đồng doanh nghiệp năng động và hệ thống dịch vụ tài chính, thương mại phát triển. Nhà đầu tư có thể tiếp cận thị trường Việt Nam hơn 100 triệu dân, đồng thời kết nối với ASEAN và các nền kinh tế lớn.

Lợi thế thứ hai là không gian phát triển mới sau khi TP.HCM hợp nhất. Thành phố kết nối trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo với nền tảng công nghiệp và hệ thống cảng biển nước sâu, mở cơ hội phát triển sản xuất, logistics và thương mại.

Lợi thế thứ ba là các cơ chế, chính sách mới và sự đồng hành của chính quyền. Ông Hà cho biết luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10.2026, cùng Trung tâm Tài chính quốc tế và khu thương mại tự do, tạo cơ sở để thành phố thử nghiệm các mô hình theo chuẩn mực quốc tế.

Ông Nguyễn Lộc Hà nêu 3 lợi thế thu hút nhà đầu tư quốc tế vào TP.HCM ẢNH: U.N

TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, hướng đến trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ của châu Á vào năm 2045. Thành phố mong muốn tìm đối tác dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh.

Tại diễn đàn, ông Andrew Staples, Giám đốc biên tập Fortune châu Á, cho biết các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, năm 2026 đạt tổng doanh thu 1.880 tỉ USD, tăng 3,4% so với năm trước.

Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam đạt doanh thu 177,9 tỉ USD, tăng gấp 3 lần mức trung bình toàn khu vực. Các doanh nghiệp này đóng góp khoảng một phần tư mức tăng doanh thu của toàn bảng xếp hạng.

Toàn cảnh diễn đàn hợp tác đầu tư TP.HCM năm 2026 chiều 2.11 ẢNH: U.N

Các tầng ưu đãi và đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư vào TP.HCM

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM, cho biết dòng vốn vào thành phố đang tập trung hơn vào công nghệ cao, hạ tầng số, hạ tầng và logistics.

Trong 10 tháng, các dự án đang hoạt động đăng ký tăng vốn gần 5,7 tỉ USD; hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước.

Ông Nhật trình bày 3 tầng ưu đãi gồm chính sách chung của quốc gia cho các lĩnh vực ưu tiên; cơ chế đặc thù của thành phố dành cho nhà đầu tư chiến lược; và chính sách tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP.HCM.

Ông Phạm Quang Nhật phát biểu tại diễn đàn ẢNH: U.N

Theo nội dung trình bày, một số dự án công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển và công nghiệp bán dẫn được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Thành viên thuộc lĩnh vực ưu tiên tại Trung tâm Tài chính quốc tế được áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm.

Sau diễn đàn, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM sẽ bố trí đầu mối chuyên trách phối hợp với các sở, ngành để hỗ trợ nhà đầu tư chọn cơ chế phù hợp, tìm địa điểm, kết nối đối tác và theo sát lộ trình dự án.