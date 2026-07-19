TP.HCM: Kết luận ban đầu vụ bé trai bị cô giáo mầm non phạt nằm trước toilet

Ngày 19.7, cơ quan chức năng phường Tam Bình (TP.HCM) tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ phản ánh của phụ huynh về việc trẻ bị phạt nằm ngoài cửa nhà vệ sinh và bị đánh vào tay.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video và bài viết do chị N.H.P.L (31 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ, phản ánh việc con trai 5 tuổi (tên N.A.K) bị đối xử không phù hợp tại Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh (đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình).

Theo phản ánh từ phía gia đình, bé thường xuyên bị tách khỏi các bạn trong giờ ngủ trưa, phải nằm gần cửa nhà vệ sinh, cạnh thùng rác và trên thảm chùi chân. Thậm chí, gia đình cho biết có thời điểm bé bị để ngồi một mình tại khu vực nhà kho, bếp ăn và từng tự ý đi ra khỏi khuôn viên trường trong giờ học trước khi được người dân phát hiện, đưa trở lại.

Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh ẢNH: THỤY VŨ

Gia đình cho hay con mình có biểu hiện tăng động nhẹ. Thời gian qua, gia đình nhận thấy tâm lý bé thay đổi, sợ đến trường, sức khỏe giảm sút nên đã đưa đi khám nhiều nơi nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Tam Bình đã vào cuộc xác minh. Theo báo cáo nhanh của UBND phường Tam Bình, bé N.A.K theo học tại Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh từ năm 2023 và được mẹ đánh giá dạy rất tốt. Tuy nhiên, sự việc phát sinh từ khi bé chuyển sang lớp Lá vào ngày 6.7.2026 do cô L.T.D (27 tuổi) chủ nhiệm.

Do bé N.A.K thường không ngủ trưa và làm ồn, ngày 7.7, cô D. đã phạt bé mang chăn gối ra nằm trước cửa lớp, sát khu vực nhà vệ sinh. Đến ngày 14.7, cô D. tiếp tục dùng tay đánh vào bàn tay bé khi bé nghịch nước. Vụ việc được quản lý chuyên môn của lớp là cô T.D.M thông báo cho gia đình vào ngày 16.7. Bức xúc trước sự việc, chị N.H.P.L (mẹ bé K.) đã quay video làm việc với nhà trường và đăng lên mạng xã hội.

Phụ huynh phản ánh con của chị bị cô giáo bắt nằm trước nhà vệ sinh, trên tấm thảm chùi chân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đoàn kiểm tra liên ngành và Công an phường Tam Bình đã vào cuộc xác minh khẩn cấp. Kết quả sơ bộ cho thấy cơ sở hoạt động đúng phép, tinh thần và sức khỏe bé K. ổn định, chưa phát hiện dấu hiệu bạo hành. Làm việc với chính quyền, chị N.H.P.L cho biết chỉ muốn góp ý nên đã tự nguyện gỡ bỏ các video trên trang cá nhân. Hiện địa phương đang tiếp tục điều tra để có kết luận cuối cùng, đồng thời rà soát toàn bộ các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn.