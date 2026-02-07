Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

TP.HCM khai mạc nhiều hoạt động mừng xuân - mừng Đảng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/02/2026 06:17 GMT+7

Sáng 6.2, Bảo tàng TP.HCM (Sở VH-TT TP.HCM) khai mạc chuỗi hoạt động Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh tại số 65 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn.

Các sự kiện không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa tết đặc sắc, góp phần gìn giữ và lan tỏa hồn cốt dân tộc giữa lòng thành phố hiện đại.

Đầu tiên là trưng bày chuyên đề Vững bước dưới cờ Đảng (diễn ra đến ngày 30.4), giới thiệu các hiện vật, sách báo, tư liệu quý về Đảng ta từ khi ra đời và xuyên suốt quá trình lãnh đạo cho đến ngày toàn thắng và xây dựng đất nước phồn vinh, với những bước ngoặt vĩ đại. Trưng bày cũng cung cấp thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cùng tiểu sử, hình ảnh các Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng qua các thời kỳ.

TP.HCM khai mạc nhiều hoạt động mừng xuân - mừng Đảng- Ảnh 1.

Khách tham quan phòng trưng bày chuyên đề Vững bước dưới cờ Đảng

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Phòng trưng bày chuyên đề Nghệ thuật lân, sư, rồng của người Hoa ở TP.HCM (diễn ra đến ngày 31.3) là câu chuyện được kể bằng hình ảnh về một loại hình nghệ thuật độc đáo của người Hoa tại TP, hòa quyện trong dòng chảy văn hóa chung trở thành một trong những biểu trưng làm nên sự đa dạng cho văn hóa TP.HCM. Hành trình tết Việt (diễn ra đến ngày 28.2) với các hoạt động trải nghiệm: Gói bánh truyền thống, tặng chữ đầu xuân, nghệ thuật vẽ trên nón lá và thưởng thức các loại hình nhạc cụ truyền thống.

Trước đó, tại không gian nghệ thuật Chillala (P.An Khánh, TP.HCM) cũng khai mạc chương trình Tết di sản với loạt sự kiện khám phá di sản bằng nghệ thuật sắp đặt độc bản, diễn ra trong không gian rộng 1.000 m². Cuộc Gặp gỡ nghệ thuật tôn vinh sức sáng tạo nội địa thông qua các tác phẩm gốm, mây tre nứa và thủ công mỹ nghệ... Phần Trải nghiệm tết xưa tái hiện những nét đẹp của ngày xuân như: Góc ông đồ, các sản phẩm trò chơi dân gian, ký họa…

TP.HCM khai mạc nhiều hoạt động mừng xuân - mừng Đảng- Ảnh 2.

Công bố biển tên đường Phạm Khắc tại P.Sài Gòn (TP.HCM)

ẢNH: QUỲNH TRÂN

TP.HCM khai mạc nhiều hoạt động mừng xuân - mừng Đảng- Ảnh 3.

Xin chữ ông đồ tại không gian Tết di sản

ẢNH: QUỲNH TRÂN

Cũng trong sáng 6.2, UBND P.Sài Gòn và Đài PT-TH TP.HCM tổ chức lễ công bố đặt tên đường Phạm Khắc. Tuyến đường này nối liền đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn tại số 12) với đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn tại số 5). Đường Phạm Khắc nằm đối diện Đài PT-TT TP.HCM hiện nay - nơi ông từng là Phó giám đốc Đài truyền hình TP.HCM (HTV) năm 1991, Giám đốc Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) và Giám đốc HTV TP.HCM từ năm 1996.

Cố NSND - Anh hùng lao động Phạm Khắc không chỉ là nhà nhiếp ảnh giỏi mà còn là tác giả của nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Đặc biệt, bộ phim Mê Kông ký sự do ông chủ biên và tổng đạo diễn (dài 92 tập, đoạt giải Cánh diều vàng phim tài liệu truyền hình năm 2006), TFS sản xuất, từng tạo tiếng vang lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á. 

Tin liên quan

Vĩnh biệt NSND Phạm Khắc

Vĩnh biệt NSND Phạm Khắc

NSND Phạm Khắc - người suốt đời dành hết niềm đam mê cho sự phát triển của phim tài liệu Việt Nam, cho sự phát triển của ngành truyền hình, đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 8 giờ ngày 17.5.2007.

NSND Phạm Khắc với "Mê Kông ký sự - Phim và Ảnh"

Cố NSND Phạm Khắc được đặt tên đường gần Đài PT-TH TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

Sở VH-TT TP. HCM Bảo tàng TP.HCM Đường Phạm Khắc TP. HCM Đài truyền hình TP. HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận