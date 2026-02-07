TP.HCM khai mạc nhiều hoạt động mừng xuân - mừng Đảng

Các sự kiện không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, mà còn mang đến trải nghiệm văn hóa tết đặc sắc, góp phần gìn giữ và lan tỏa hồn cốt dân tộc giữa lòng thành phố hiện đại.

Đầu tiên là trưng bày chuyên đề Vững bước dưới cờ Đảng (diễn ra đến ngày 30.4), giới thiệu các hiện vật, sách báo, tư liệu quý về Đảng ta từ khi ra đời và xuyên suốt quá trình lãnh đạo cho đến ngày toàn thắng và xây dựng đất nước phồn vinh, với những bước ngoặt vĩ đại. Trưng bày cũng cung cấp thông tin về các kỳ Đại hội Đảng cùng tiểu sử, hình ảnh các Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng qua các thời kỳ.

Khách tham quan phòng trưng bày chuyên đề Vững bước dưới cờ Đảng ẢNH: QUỲNH TRÂN

Phòng trưng bày chuyên đề Nghệ thuật lân, sư, rồng của người Hoa ở TP.HCM (diễn ra đến ngày 31.3) là câu chuyện được kể bằng hình ảnh về một loại hình nghệ thuật độc đáo của người Hoa tại TP, hòa quyện trong dòng chảy văn hóa chung trở thành một trong những biểu trưng làm nên sự đa dạng cho văn hóa TP.HCM. Hành trình tết Việt (diễn ra đến ngày 28.2) với các hoạt động trải nghiệm: Gói bánh truyền thống, tặng chữ đầu xuân, nghệ thuật vẽ trên nón lá và thưởng thức các loại hình nhạc cụ truyền thống.

Trước đó, tại không gian nghệ thuật Chillala (P.An Khánh, TP.HCM) cũng khai mạc chương trình Tết di sản với loạt sự kiện khám phá di sản bằng nghệ thuật sắp đặt độc bản, diễn ra trong không gian rộng 1.000 m². Cuộc Gặp gỡ nghệ thuật tôn vinh sức sáng tạo nội địa thông qua các tác phẩm gốm, mây tre nứa và thủ công mỹ nghệ... Phần Trải nghiệm tết xưa tái hiện những nét đẹp của ngày xuân như: Góc ông đồ, các sản phẩm trò chơi dân gian, ký họa…

Công bố biển tên đường Phạm Khắc tại P.Sài Gòn (TP.HCM) ẢNH: QUỲNH TRÂN

Xin chữ ông đồ tại không gian Tết di sản ẢNH: QUỲNH TRÂN

Cũng trong sáng 6.2, UBND P.Sài Gòn và Đài PT-TH TP.HCM tổ chức lễ công bố đặt tên đường Phạm Khắc. Tuyến đường này nối liền đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn tại số 12) với đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn tại số 5). Đường Phạm Khắc nằm đối diện Đài PT-TT TP.HCM hiện nay - nơi ông từng là Phó giám đốc Đài truyền hình TP.HCM (HTV) năm 1991, Giám đốc Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) và Giám đốc HTV TP.HCM từ năm 1996.

Cố NSND - Anh hùng lao động Phạm Khắc không chỉ là nhà nhiếp ảnh giỏi mà còn là tác giả của nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Đặc biệt, bộ phim Mê Kông ký sự do ông chủ biên và tổng đạo diễn (dài 92 tập, đoạt giải Cánh diều vàng phim tài liệu truyền hình năm 2006), TFS sản xuất, từng tạo tiếng vang lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á.