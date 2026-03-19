TP.HCM: Khám chữa bệnh 'chui', 1 người bị xử phạt và thu hồi 450 triệu đồng

Duy Tính
19/03/2026 18:34 GMT+7

Khám chữa bệnh không phép, một cá nhân tại TP.HCM bị xử phạt và thu hồi tổng cộng 450 triệu đồng - mức cao kỷ lục trong lĩnh vực y tế.

Ngày 19.3, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và thu hồi tiền thu lợi bất hợp pháp đối với ông N.T.T (đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình) với tổng số tiền 450 triệu đồng. Đây có thể nói là số tiền xử phạt, thu hồi đối với cá nhân vi phạm cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực y tế tại TP.HCM.

Cụ thể, ông N.T.T có hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động. Với 3 hành vi trên, ông N.T.T bị xử phạt 150 triệu đồng. Cơ sở của ông N.T.T bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, buộc tháo gỡ quảng cáo.

Đặc biệt, ông N.T.T bị buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp là 300 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.

TP.HCM: Khám chữa bệnh 'chui', 1 người bị xử phạt và thu hồi 450 triệu đồng- Ảnh 1.

Khám chữa bệnh không phép là vấn nạn cần được xử lý triệt để

ẢNH: DUY TÍNH

Trong đợt này, Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt Công ty TNHH Therax (212 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) với số tiền 183 triệu đồng. Công ty này vi phạm về không niêm yết giá dịch vụ và không lập sổ khám chữa bệnh; sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi chuyên môn. Với những vi phạm trên, công ty còn bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng và buộc tháo gỡ quảng cáo vi phạm.

Cũng tại địa chỉ trên, ông L.Đ.H.L bị xử phạt 35 triệu đồng do có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trước đó, Công ty TNHH nha khoa Wondersmile (77C Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành) bị Sở Y tế xử phạt 122 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 2 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn 1 tháng. Cơ sở này hoạt động quá phạm vi chuyên môn, sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề. 

Liên quan đến vấn đề quảng cáo trong y tế, hộ kinh doanh Ibone Fisio 2 (77 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình) bị xử phạt 15 triệu đồng. Cơ sở này sử dụng từ "nhất, duy nhất, tốt nhất, số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Cơ sở bị buộc xóa các quảng cáo này.

Với hành vi quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động hoặc chưa có chứng chỉ hành nghề, Công ty cổ phần quốc tế Dentcare Dental (số 9 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa) bị xử phạt 70 triệu đồng và bị buộc xóa quảng cáo.

Chưa được cấp phép, vì sao 'truyền trắng da' tiềm ẩn rủi ro chết người vẫn tràn lan?

'Truyền trắng da' là phương pháp chưa được Bộ Y tế cấp phép, thế nhưng nhiều người vẫn quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.

