TP.HCM khánh thành trường mầm non tổng đầu tư hơn 36 tỉ đồng

Lễ khánh thành Trường mầm non 12, quận 4 được tổ chức trang trọng, với sự hiện diện của ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM; bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận 4; các cán bộ, nguyên cán bộ quận 4 và đông đảo giáo viên, phụ huynh, trẻ mầm non trên địa bàn quận.

Lễ khánh thành Trường mầm non 12, quận 4 sáng 9.4 ẢNH: PHƯƠNG QUYÊN

Trường mầm non 12, quận 4 (tọa lạc tại đường Đoàn Như Hài) có quy mô 1 trệt, 3 lầu với tổng diện tích sàn sử dụng là 1663,2 m2. Trường gồm 10 phòng học và các phòng chức năng như phòng truyền thống, phòng y tế, văn phòng, sảnh giáo dục thể chất, phòng nghỉ giáo viên, nhà bếp một chiều... Công trình được thi công xây dựng hơn 1 năm.

Tổng mức đầu tư của Trường mầm non 12, quận 4 là hơn 36,6 tỉ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 16 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 15,6 tỉ đồng, chi phí thiết bị hơn 2,4 tỉ đồng.

Các điểm trường của Trường mầm non 12, quận 4 trước đây ẢNH: TƯ LIỆU NHÀ TRƯỜNG

Và ngôi trường mới khang trang được khánh thành hôm nay ẢNH: PHƯƠNG QUYÊN

Bà Huỳnh Lê Diễm Kiều, Hiệu trưởng Trường mầm non 12, cho biết trước đây trường có 1 cơ sở chính và 6 điểm lẻ. Cơ sở vật chất các điểm lẻ xuống cấp, trẻ không được học tập trung một nơi, việc giảng dạy của giáo viên và hiệu quả học tập của trẻ em bị ảnh hưởng. Do đó, khi Trường mầm non 12, quận 4 được khánh thành hôm nay, trong không khí 50 năm đất nước thống nhất, tất cả đều vui mừng.

Trường mầm non 12, quận 4 hiện có 5 lớp với 110 trẻ. Năm học 2025-2026, nhà trường dự kiến tuyển sinh 10 lớp với 295 trẻ.

Ông Võ Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND quận 4, cho biết địa bàn quận 4 có hơn 30 điểm lẻ của các trường mầm non. Quận sẽ tập trung xây dựng thêm nhiều ngôi trường mới để trẻ em có nhiều trường học tốt hơn, hiện đại hơn. Thời gian tới, quận 4, TP.HCM sẽ khởi công thêm 2 công trình là Trường THCS Nguyễn Huệ và Trung tâm Văn hóa thể thao.

ẢNH: PHƯƠNG QUYÊN

ẢNH: PHƯƠNG QUYÊN

Niềm vui của giáo viên, trẻ em trong ngày khánh thành Trường mầm non 12, chào mừng 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: PHƯƠNG QUYÊN