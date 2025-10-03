TP.HCM: Khởi công xây dựng không gian văn hóa 623 tỉ đồng cho phái đẹp

"Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM mới được thiết kế giao thoa giữa nét hiện đại, thanh lịch và sự gần gũi, thân thiện. Công trình đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ TP.HCM", Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM Nguyễn Văn Trường khẳng định.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó chủ tịch UB MTTQ VN TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các lãnh đạo TP.HCM và đại biểu cùng đơn vị xây dựng thực hiện nghi thức khởi công công trình Ảnh: QUỲNH TRÂN

Cũng theo ông Nguyễn Văn Trường: "Đây là công trình dân dụng cấp II thuộc dự án nhóm B, xây dựng trên diện tích đất 2.999 m2; bao gồm 3 tầng hầm, 13 tầng nổi và tum kỹ thuật với tổng chiều cao công trình là 52m; mật độ xây dựng 60% và hệ số sử dụng đất là 7,8 lần. Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án khoảng 28.888 m2. Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 623 tỉ đồng".

Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM: Tổ hợp đa chức năng hiện đại

Về tổng thể dự án, đây là một tổ hợp đa chức năng hiện đại, không gian văn hóa dành cho phái đẹp tại TP.HCM; bên cạnh đó, còn là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong nước, quốc tế và là trung tâm đào tạo, cung cấp các khóa học về kỹ năng mềm, khởi nghiệp, quản lý tài chính.

Các không gian tại đây được bố trí linh hoạt, từ các khối hoạt động quần chúng có các hội trường, phòng họp lớn, nhỏ; khối phòng học có các phòng đa năng tập luyện tổng hợp, phòng học lớn, nhỏ, câu lạc bộ, thư viện…; khối công tác chuyên môn; khối quản lý hành chính và các khu phụ trợ.

Về tổng thể, dự án khi đi vào hoạt động là một tổ hợp đa chức năng hiện đại



Công trình tạo lập và giữ gìn không gian cây xanh, sẽ góp phần tạo cảnh quan và cải thiện môi trường, khí hậu

Phối cảnh mặt tiền Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM mới được đầu tư từ ngân sách hơn 623 tỉ đồng Ảnh: BQL CUNG CẤP

Ngoài ra, công trình còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh như hệ thống thang máy 7 khu vực; 1 cụm 2 thang cuốn với những giải pháp tối ưu hóa về quy hoạch kiến trúc, kỹ thuật công trình nhằm khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi và khắc phục được một số hạn chế của khu đất.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó chủ tịch UB MTTQ VN TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đánh cao giá trị của một công trình nhà văn hóa phụ nữ được thành phố quan tâm đầu tư rất hiện đại, bài bản. Bà cũng mong đơn vị thi công hoàn thành Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM đúng tiến độ, bàn giao để sớm đi vào hoạt động, phục vụ cho việc học tập, giao lưu văn hóa với các tổ chức văn hóa của giới nữ trong và ngoài nước, góp phần cùng TP.HCM mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội.