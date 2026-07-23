TP.HCM khởi tố 26 vụ, 60 bị can liên quan an toàn thực phẩm trong 6 tháng

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP.HCM vừa có báo cáo công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM đã tổ chức 377 đoàn kiểm tra, hậu kiểm cấp thành phố và cấp phường, xã. Có tổng cộng 14.760 cơ sở được kiểm tra, hậu kiểm (gồm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, bếp ăn, dịch vụ ăn uống lưu động và hàng rong). Trong đó, có 13.987 cơ sở được đánh giá là đạt.

Trong số 773 cơ sở có vi phạm, các đoàn kiểm tra đã nhắc nhở 129 cơ sở; 618 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 11,1 tỉ đồng.

Các cơ sở vi phạm chủ yếu về điều kiện vệ sinh, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người, công bố/tự công bố, ghi nhãn và quảng cáo, chất lượng và các vi phạm khác. Một số mẫu thực phẩm qua kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu hóa lý, vi sinh.

Trong số cơ sở vi phạm, có 21 cơ sở bị đình chỉ hoạt động; buộc 1 cơ sở thu hồi sản phẩm trứng; buộc 227 cơ sở tiêu hủy sản phẩm (hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; gần 3.000 kg tang vật lĩnh vực chăn nuôi, thú y; 2.281 kg thịt; 800 gói trà; 140 kg sản phẩm vi phạm khác…). Có 183 cơ sở bị nhắc nhở, kiểm dịch lại. Chuyển cơ quan điều tra 2 cơ sở.

Công an TP.HCM triệt phá cơ sở sản xuất 65 tấn thịt bò giả, chứa hóa chất vào tháng 5.2026 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong báo cáo, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP.HCM cũng cho biết, từ ngày 31.12.2025 đến 15.6.2026, Công an TP.HCM đã tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra 627 vụ liên quan đến an toàn thực phẩm đối với 220 tổ chức và 421 cá nhân. Đã ban hành 99 quyết định xử phạt vi phạm chính với số tiền trên 4 tỉ đồng.

Công an đã khởi tố 26 vụ và 60 bị can về hành vi "sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm" và "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TP.HCM cũng nêu một số khó khăn, tồn tại.

Theo đó, công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm tại TP.HCM gặp nhiều khó khăn do quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Việc kiện toàn bộ máy, phân công nhân sự, cập nhật dữ liệu và tổ chức lực lượng kiểm tra còn nhiều vướng mắc.

Lực lượng quản lý an toàn thực phẩm cấp cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi địa bàn rộng, số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm rất lớn. Nhiều cơ sở nhỏ lẻ, hàng rong, chợ truyền thống thường xuyên thay đổi địa điểm, hình thức kinh doanh, gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát.

Việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, đặc biệt tại chợ đầu mối, chợ truyền thống và các điểm kinh doanh nhỏ lẻ, còn hạn chế do hàng hóa qua nhiều khâu trung gian, thiếu hóa đơn, chứng từ. Hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển nhanh nhưng việc xác định chủ thể, nguồn gốc và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập.