TP.HCM: Khởi tố 3 bị can nhận 'kèo' tạt sơn đòi nợ qua mạng tiền công 1,5 triệu/lần

Ngày 2.12, nguồn tin của Thanh Niên xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tân (26 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, quê Nam Định), Đặng Tấn Trọng (20 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng về tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND Q.Gò Vấp (TP.HCM) phê chuẩn.

Kết quả điều tra thể hiện, khoảng 22 giờ ngày 7.1, ông C.H.K (77 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang ở trong nhà thì nghe tiếng động phía trước nhà nên mở cửa ra kiểm tra thì phát hiện cửa nhà (dạng cửa cuốn) bị tạt sơn. Sau đó, ông K. đến công an trình báo sự việc. Đến khoảng 22 giờ 20 ngày 12.1, ông K. tiếp tục phát hiện biển hiệu cửa hàng quần áo trước nhà bị tạt sơn.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp triệu tập 3 bị can Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Đức và Đặng Tấn Trọng lên làm rõ. Cả 3 bị can đều thừa nhận tạt sơn vào nhà ông C.H.K 2 lần như trên.

Theo đó, ngày 6.1, Tân lướt mạng xã hội Facebook thấy bài đăng “cần người đi tạt sơn vào nhà người khác” do tài khoản “Phạm Hùng” đăng. Do cần tiền tiêu xài nên Tân đã liên lạc với tài khoản "Phạm Hùng" nhận "kèo" tạt sơn. Tân được người tên Linh thuê tạt sơn vào nhà ông C.H.K và trả tiền công là 1,5 triệu đồng. Tạt xong, Tân phải quay phim, chụp hình gửi cho Linh để xác nhận.





Ngày 7.1, Tân rủ thêm bạn là Đức và Trọng cùng đi tạt sơn. Tân hứa tạt sơn xong sẽ chia cho Trọng và Đức mỗi người số tiền 500.000 đồng. Tân có nhiệm vụ chuẩn bị sơn và ca đỏ, đến tối sẽ đi tạt sơn.

Đến khoảng 22 giờ ngày 7.1, nhóm của Tân hẹn gặp nhau tại ngã tư Gò Xoài (Q.Bình Tân, TP.HCM) rồi cùng chạy xe đến địa chỉ nhà tạt sơn. Trên đường đi, Tân nói với cả nhóm “tụi mình chạy ngang qua nhà cần tạt sơn, dừng cách đó 200 m để đổ sơn ra ca”. Sau đó, Trọng cầm ca sơn tạt vào cửa nhà, Đức dùng chân đá vào cửa, Tân quay phim, rồi cả nhóm cùng lên xe tẩu thoát.

Về đến nhà, Tân gửi hình ảnh và video tạt sơn nhà ông C.H.K và đưa số tài khoản ngân hàng của vợ cho Linh chuyển tiền vào. Sau đó, Tân chia cho Trọng và Đức mỗi người 500.000 đồng. Đến ngày 12.1, Linh tiếp tục thuê Tân với giá 1,5 triệu đồng, tạt sơn nhà ông C.H.K. Lần này, nhóm của Tân tạt sơn vào biển hiệu cửa hàng bán quần áo trước nhà.

Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Q.Gò Vấp, cửa cuốn bị tạt sơn dẫn đến hư hỏng có giá trị gần 5 triệu đồng; biển hiệu bị tạt sơn dẫn đến hư hỏng trị giá hơn 3 triệu đồng.

Liên quan vụ án tạt sơn đòi nợ thuê này, nguồn tin của Thanh niên cho biết, trước đó cháu ông K. có vay mượn tiền các đối tượng ngoài xã hội. Mục đích các đối tượng thuê người tạt sơn nhà ông K. để tạo áp lực đòi nợ. Tuy nhiên, thời điểm này chỉ có 2 vợ chồng ông K. ở nhà, cháu ông K. không ở cùng địa chỉ này.