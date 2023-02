TP.HCM: Khống chế nam thanh niên xông vào công ty thực phẩm đòi 'xử' bảo vệ

Sau nhiều giờ, đến rạng sáng 18.2, lực lượng chức năng Công an Q.Bình Tân mới khống chế được nam thanh niên xông vào một công ty trên địa bàn P.Tân Tạo A (Q.Bình Tân) quậy phá, đòi "xử" bảo vệ tại đây, đưa về trụ sở công an làm việc.



Ngay khi nhận tin báo có người xông vào công ty thực phẩm quậy phá, lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17.2, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi bất ngờ chạy vào một công ty thực phẩm trên đường Tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân). Bị các bảo vệ tại đây ngăn lại, nam thanh niên cầm một vật cứng (thanh kim loại) đòi "xử" bảo vệ nên không ai dám lại gần.

Khoảng 20 giờ ngày 17.2, một nam thanh niên ngoài 30 tuổi bất ngờ chạy vào một công ty thực phẩm trên đường Tỉnh lộ 10 (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân)

Lực lượng PCCC và CNCH cũng có mặt

Vào được bên trong, nam thanh niên lên các phòng làm việc quậy phá, làm bể đồ đạc. Thấy người này có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá", các bảo vệ gọi báo cơ quan chức năng.

"Người này cầm vật gì dài vầy nè. Nói lại gần là chém nên không ai dám tiếp cận. Ai lại gần là hắn ném đồ, rồi lên phòng giám đốc đập bể một số đồ đạc", một bảo vệ công ty nói.

Đông người dân đứng ngoài theo dõi vụ việc. Cổng công ty sau đó được đóng lại

Nhận tin báo, Công an P.Tân Tạo A, Công an Q.Bình Tân có mặt tại hiện trường. Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bình Tân cũng có mặt. Cổng chính công ty được đóng lại, không để người ra vào. Bên ngoài rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc.

