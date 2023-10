TP.HCM kiểm tra PCCC chung cư Sư Vạn Hạnh: Nước yếu, lực lượng tại chỗ lúng túng

Thực hiện kế hoạch của UBND TP.HCM, Công an TP.HCM tổ chức tổng rà soát, kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn PCCC-CNCH đối với các chung cư mini, chung cư, nhà trọ, nhà ở tập thể trên địa bàn TP.HCM. Ngày 11.10, Đoàn kiểm tra liên ngành UBND TP.HCM và Công an TP.HCM thực hiện việc kiểm tra PCCC tại chung cư Sư Vạn Hạnh (P.9, Q.5).

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Quan, qua đợt kiểm tra phát hiện nhiều vấn đề cần kiến nghị, khuyến cáo. Cụ thể, chung cư Sư Vạn Hạnh cần có giải pháp cũng như biện pháp cụ thể để đảm bảo những điều kiện an toàn PCCC.

Về phương tiện chữa cháy, chung cư có trang bị đầy đủ máy bơm nước chữa cháy nhưng áp lực nước chưa đủ, vì vậy khuyến cáo cần kiểm tra lại hoặc thay thế

Chung cư Sư Vạn Hạnh có 3 khu, mỗi khu nhà chỉ có 1 cầu thang. Theo đại tá Huỳnh Ngọc Quan, trước đây vẫn cho phép 1 cầu thang nhưng hiện nay cầu thang phải đảm bảo đóng kín. "Từ thực tế các vụ cháy, nếu không có giải pháp thì khói sẽ tràn vào cầu thang tỏa đi các tầng. Như vậy cầu thang từ nơi thoát hiểm trở thành nơi nguy hiểm", đại tá Quan nói.

Đại Tá Huỳnh Ngọc Quan đánh giá cao chính quyền địa phương cũng như lực lượng PCCC Công an Q.5 làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tổ liên gia PCCC tại chung cư. Tuy nhiên, về lực lượng tại chỗ, theo đánh giá của đại tá Huỳnh Ngọc Quan, lực lượng vẫn còn nhiều lúng túng trong việc xử lý sự cố cháy nổ.

Theo lãnh đạo PC07 Công an TP.HCM, lực lượng tại chỗ có vai trò rất quan trọng, khi xảy ra sự cố thì đây là lực lượng đầu tiên phải giải quyết được "bài toán" di chuyển người thoát nạn và ổn định tình hình cơ bản. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cho thấy lực lượng tại chỗ ở khu chung cư Sư Vạn Hạnh còn lúng túng, mất bình tĩnh trong xử lý tình huống.

"Như ta thấy khi triển khai, các bạn không thành thạo khi sử dụng (vòi nước, bình chữa cháy). Phương tiện có mà con người sử dụng lại không biết sử dụng, hời hợt, khi xảy ra cháy như vậy rất nguy hiểm", đại tá Quan nói.

Riêng đối với vấn đề ngăn phòng, rào chắn ban công (chuồng cọp) tại chung cư Sư Vạn Hạnh, Đoàn kiểm tra giao lại cho chính quyền địa phương tìm giải pháp để khắc phục.