TP.HCM: Kiểm tra PCCC tòa nhà ở Q.11, phát hiện nhiều sai phạm

14 giờ hôm nay 17.10, đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM do đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM làm trưởng đoàn, phối hợp Sở Xây dựng, Phòng Quản lý hành chính về TTXH (PC06, Công an TP.HCM), Sở KH-ĐT, Tổng công ty Điện lực và các đơn vị liên quan, kiểm tra tại một tòa nhà trên đường Hòa Bình, P.5 (Q.11).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm, yêu cầu chủ tòa nhà khẩn trương khắc phục.

Kiểm tra hệ thống vòi phun ở tầng thượng tòa nhà TRẦN DUY KHÁNH

Cụ thể, theo đoàn kiểm tra, cửa kính tại khu vực tầng hầm không đạt yêu cầu chống chịu nhiệt khi xảy ra hỏa hoạn; chiếu nghỉ ở cầu thang còn để vật gây cản trở lối thoát hiểm, cần khẩn trương khắc phục.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, qua kiểm tra thực tế, công trình xây tăng thêm một tầng ở giữa tầng 1 và tầng 2, với diện tích khoảng 144 m2; từ tầng 3 lên tầng 5 tăng 12 phòng; sân thượng phát sinh thêm hồ bơi và tăng 2 tầng trên sàn mái với diện tích khoảng 147 m2...

Qua kiểm tra ngẫu nhiên, đoàn ghi nhận tòa nhà đang cho khách nước ngoài và khách trong nước lưu trú ngắn hạn nhưng trong giấy phép đăng ký thì chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh này theo quy định.

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Quan, đoàn phát hiện cơ sở vi phạm về thay đổi công năng sử dụng, chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu về PCCC.

Theo giấy phép, cơ sở này là nhà ở riêng lẻ nhưng lại chuyển đổi công năng sang hoạt động nhà ở kết hợp kinh doanh, cho thuê văn phòng, phòng cho thuê. Đại tá Quan cho hay, đây là tình trạng vi phạm chung của loại hình nhà ở riêng lẻ chuyển đổi công năng hiện nay ở TP.HCM nói riêng và các đô thị lớn trên cả nước nói chung.

Kiểm tra hệ thống báo cháy tòa nhà TRẦN DUY KHÁNH

"Theo quy định, để từ nhà ở riêng lẻ chuyển đổi sang cơ sở kinh doanh lưu trú, cho thuê, phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế và được cơ quan chức năng nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động", đại diện PC07 cho hay.

Cuối buổi kiểm tra, đại diện đoàn kiểm tra yêu cầu chủ tòa nhà nhanh chóng khắc phục những vi phạm nói trên.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã kiểm tra tòa nhà chung cư mini ở P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM và chưa phát hiện vi phạm về PCCC.

