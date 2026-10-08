TP.HCM kiểm tra toàn bộ bếp ăn trường học trong tháng 10, đầu tháng 11

TP.HCM kiểm tra bếp ăn trường học

Chiều 8.10, tại buổi họp báo về vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết trong tháng 10 và đầu tháng 11, đơn vị sẽ kiểm tra các bếp ăn trường học, nhằm đảm bảo bữa ăn an toàn cho học sinh.

Theo ông Hải, kế hoạch kiểm tra đã phân định rõ trách nhiệm giữa các đơn vị. Sở sẽ kiểm tra một số nhóm đối tượng; phòng kinh tế hoặc trung tâm y tế xã, phường kiểm tra các nhóm còn lại, nhằm đảm bảo tất cả bếp ăn trường học đều được kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Minh Hải thông tin việc kiểm tra bếp ăn trường học ở TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Bên cạnh đó, trong quý 4, ngành an toàn thực phẩm TP.HCM cũng chuẩn bị kiểm tra các nhóm thực phẩm được người dân tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Hoạt động này dự kiến kéo dài từ tháng 12 đến tháng Giêng hằng năm.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra tại các chợ đầu mối. Đối với chợ truyền thống, việc kiểm tra sẽ được phân cấp cho phường, xã.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh thực phẩm dạng bảo quản, đại lý phân phối cũng là nhóm được ưu tiên kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Tùy từng trường hợp, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có thể phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý triệt để.

Nhóm cơ sở sản xuất các sản phẩm dùng nhiều trong dịp lễ, tết và dịch vụ ăn uống cũng được đưa vào kế hoạch kiểm tra cuối năm.

Phân rõ trách nhiệm để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Theo đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, năm 2026 có điểm khác so với các năm trước là việc phân định rõ hơn trách nhiệm giữa Sở An toàn thực phẩm và phường, xã.

Đối với loại hình dịch vụ ăn uống, hộ kinh doanh cá thể, ngay từ đầu năm, TP.HCM đã phân cho phường, xã chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra. Các địa phương sẽ phối hợp với Sở An toàn thực phẩm để tổng hợp, báo cáo thành phố, từ đó có định hướng kiểm soát an toàn thực phẩm toàn diện hơn.

Về tình hình ngộ độc thực phẩm, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết trong các năm 2024, 2025, số vụ ngộ độc có xu hướng nhiều hơn so với trước, không chỉ tại TP.HCM mà còn trên cả nước, theo đánh giá của Bộ Y tế.

TP.HCM cũng sẽ kiểm tra chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ tết 2027 ẢNH: HÀ THƯƠNG

Trước thực trạng này, Sở An toàn thực phẩm đã tham mưu TP.HCM ban hành kế hoạch phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, trong đó phân rõ trách nhiệm của cộng đồng, phường xã, Sở An toàn thực phẩm và các sở ngành liên quan.

Sở cũng đã tham mưu TP.HCM ban hành quy chế phối hợp trong điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, nhằm tránh lúng túng khi xảy ra sự việc.

Quy chế này phân định rõ trường hợp nào phường, xã xử lý ngay từ đầu và Sở An toàn thực phẩm hướng dẫn; trường hợp nào sở trực tiếp xử lý ngay từ đầu, còn phường, xã phối hợp. Việc này nhằm giúp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm chủ động hơn, đồng thời tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Trong quá trình kiểm soát, các lực lượng như công an, quản lý thị trường cũng sẽ tham gia khi cần thiết, nhất là trong việc răn đe và giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.