TP.HCM kiến nghị được phép nuôi cấy SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm

Ngày 31.1, đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra, giám sát công tác phòng chống SAR-CoV-2 bệnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm y tế Q.3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và làm việc với Sở Y tế TP.HCM.

Tại cuộc giám sát, TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 1 lần nữa xem đại dịch Covid-19 vẫn còn là 1 trong những mối quan ngại toàn cầu, đặc biệt là liên tục xuất hiện các biến thể mới của SAR-CoV-2. Theo thống kê trên toàn thế giới, trong 8 tuần qua có hơn 170.000 ca tử vong, một số nơi có ca tử vong tăng cao. Do đó, hướng tiếp cận hiện nay của WHO, thế giới và Việt Nam là tiếp tục, sẵn sàng đối phó với Covid-19. Riêng TP.HCM, tiếp tục tiêm vắc xin Covid-19, theo dõi giám sát các biến thể, các chùm ca bệnh nặng tại bệnh viện; chuẩn bị đầy đủ phương tiện chẩn đoán, điều trị để không bất ngờ khi ca bệnh tăng trở lại; tiếp tục duy trì Bệnh viện dã chiến số 13.

TS-BS Vĩnh Châu kiến nghị tại cuộc làm việc ngày 31.1 DUY TÍNH

Theo TS-BS Vĩnh Châu, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã 2 lần có công văn kiến nghị Bộ Y tế cho phép nuôi cấy SAR-CoV-2 trong phòng thí nghiệm (labo) của OUCRU đóng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (phòng an toàn sinh học cấp độ 3, đạt chuẩn quốc tế, hằng năm được Cục Y tế dự phòng đánh giá kiểm định chất lượng) nhưng chưa nhận được sự chuẩn y từ Bộ Y tế.

Hiện nay phòng an toàn sinh học cấp độ 3 này đang nuôi các vi trùng lao đa kháng, nuôi cấy vi rút cúm gia cầm, cúm mùa…

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho rằng, hiện tình trạng dịch bệnh Covid-19 ổn nhưng SAR-CoV-2 có khắp nơi trong cộng đồng. Do đó, một lần nữa, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị Viện Pasteur TP.HCM tham mưu Bộ Y tế cho phép TP.HCM nuôi cấy SAR-CoV-2.

Phòng an toàn sinh học cấp độ 3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới BVCC

Vì sao cần phải nuôi cấy SAR-CoV-2? TS-BS Vĩnh Châu lý giải, nuôi cấy được SAR-CoV-2 sẽ cho phép đánh giá đáp ứng miễn dịch tốt hơn nhiều so với đánh giá miễn dịch dựa vào đo nồng độ kháng thể. Khi có vi rút sẽ cho phép tiến hành thực hiện kỹ thuật phản ứng miễn dịch trung hòa. Xét nghiệm phản ứng trung hòa là kỹ thuật miễn dịch cho phép đánh giá chính xác hiệu quả bảo vệ của kháng thể đối với nhiễm các biến thể khác nhau của SAR-CoV-2. Điều này sẽ góp phần cung cấp thêm các dữ liệu về mức độ bảo vệ của tình trạng miễn dịch cá thể và miễn dịch cộng đồng hiện nay tại TP.HCM như thế nào. Từ đó góp phần đưa ra các chính sách về tiêm chủng vắc xin phù hợp nhất.