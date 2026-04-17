Thời sự

TP.HCM: Lập biên bản xử phạt đơn vị thi công đường tạm Vành đai 3

Trần Duy Khánh
17/04/2026 17:15 GMT+7

Kiểm tra công trình đường tạm Vành đai 3 trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP.HCM), CSGT phát hiện đơn vị thi công không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông nên đã lập biên bản xử phạt.

Ngày 17.4, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt đơn vị thi công đường tạm phục vụ dự án Vành đai 3 do vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Trước đó, từ phản ánh của người dân về việc thi công công trình nói trên gây bụi mù, hư hỏng đường, xe ra vào không đảm bảo... ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông qua khu vực.

Lúc 10 giờ 20 ngày 17.4, lực lượng chức năng kiểm tra công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, tại địa chỉ số 1149 Nguyễn Xiển (phường Long Bình).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đơn vị thi công không bố trí người cảnh báo, hướng dẫn giao thông trong quá trình thi công trên tuyến đường đang khai thác.

Công trình thi công trên đường Nguyễn Xiển

Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay các tồn tại nói trên. Theo quy định, với lỗi vi phạm này, đơn vị thi công sẽ bị xử phạt từ 10 - 14 triệu đồng.

TP.HCM: Phạt nhà thầu thi công đường Lã Xuân Oai vì để đất cát lấn vỉa hè

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Thủ Đức bị lập biên bản vì để đất cát lấn vỉa hè khi thi công dự án đường Lã Xuân Oai.

