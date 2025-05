TP.HCM lấy ý kiến người dân về sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, Công an TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM phối hợp tổ chức lấy ý kiến người dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Công an TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành ở TP.HCM tổ chức lấy ý kiến nhân dân, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn phụ trách về góp ý sửa đổi Hiến pháp bằng ứng dụng VNeID ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, thống nhất minh bạch, khoa học, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ được giao, Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến nội dung dự thảo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013.

Lưu ý ưu tiên thực hiện thông qua VNeID ngay sau khi thành phố công bố tài liệu phục vụ lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM (từ nguồn công bố tại Cổng thông tin điện tử Quốc hội).

Ngoài ra, Công an TP.HCM sẽ gửi kèm mã QR tài liệu, video hướng dẫn công dân trên app VNeID, web VNeID để các đơn vị nghiên cứu tuyên truyền phù hợp với chức năng, tình hình thực tế trên địa bàn phụ trách.

Công an TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chủ trì phối hợp cùng các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia góp ý dự thảo qua VNeID.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sở hữu hệ thống bảng quảng cáo điện tử, màn hình LCD tại siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, chung cư… dành thời lượng phù hợp để phát nội dung hướng dẫn, kêu gọi người dân tham gia.

Linh hoạt tháo gỡ vướng mắc

Công an TP.HCM đề nghị Sở Khoa học - Công nghệ và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM được giao phối hợp với các nhà mạng như Viettel, MobiFone, VinaPhone… tăng cường nhắn tin tuyên truyền đến người dân, đồng thời bảo đảm đường truyền thông suốt và an toàn thông tin.

Công an TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an như Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp giám sát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, đảm bảo an toàn hệ thống trong suốt quá trình triển khai.

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến qua VNeID, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần chủ động trao đổi, liên hệ với Công an TP.HCM để phối hợp C06 Bộ Công an hỗ trợ xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai.

Sở Tư pháp TP.HCM cũng được đề nghị rà soát, bổ sung các nội dung liên quan vào kế hoạch phối hợp với các đơn vị triển khai lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID, đồng thời hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật.