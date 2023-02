TP.HCM lên kế hoạch đánh thức các đô thị 'ngủ'

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về các nội dung chủ yếu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025. Theo đó, TP.HCM sẽ phát triển gắn kết với các đô thị trong Vùng đô thị TP.HCM như Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai), Thủ Dầu Một, Dĩ An (Bình Dương), Trảng Bàng (Tây Ninh), Đức Hòa, Bến Lức, Tân An (Long An); không phát triển đô thị trong khu 33.000 ha của khu dự trữ sinh quyển ở Cần Giờ, các khu rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn huyện Bình Chánh, Củ Chi.