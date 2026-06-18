TP.HCM: 'Lộ diện' khu đất gần 53 ha đề xuất hình thành Trung tâm Công nghệ chiến lược

Chiều 18.6, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đã thông tin về kế hoạch tái cấu trúc các quỹ đất chiến lược nhằm đón dòng vốn FDI thế hệ mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Lê Thành Nhân, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư (Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM), để hiện thực hóa định hướng thu hút FDI theo tinh thần Nghị quyết số 10, TP.HCM đang chủ động chuẩn bị đồng bộ cả về không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

TP.HCM chuẩn bị quỹ đất gần 195 ha để đón các tập đoàn công nghệ toàn cầu

Bên cạnh khu công nghệ cao hiện hữu, khu vực mở rộng 194,84 ha tại phường Long Phước vừa được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 1061 đang được khẩn trương triển khai các bước quy hoạch và chuẩn bị đầu tư.

Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050.

Đây sẽ là quỹ đất chiến lược để TP.HCM thu hút các dự án công nghệ nguồn, công nghệ lõi và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, đặc biệt từ Mỹ và châu Âu.

Ông Lê Thành Nhân cho biết Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM đang phối hợp khẩn trương hoàn thiện đề án quy hoạch lại khu đất 52,92 ha ẢNH: UYỂN NHI

Khu đất 52,92 ha được đề xuất thành Trung tâm Công nghệ chiến lược TP.HCM

Song song với việc mở rộng không gian phát triển của Khu công nghệ cao, Ban quản lý đang phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM khẩn trương hoàn thiện đề án quy hoạch lại khu đất 52,92 ha tại lô 16 - 17 (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM) theo tiêu chuẩn tích hợp "xanh - sạch - số".

Khu đất này được đề xuất hình thành Trung tâm Công nghệ chiến lược TP.HCM với 3 phân khu quy mô lớn, gồm:

Khu sản xuất và thử nghiệm công nghệ cao rộng 16,92 ha Khu dịch vụ công nghệ cao AI và Data Center rộng 24,4 ha Khu đào tạo, nghiên cứu và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ rộng 7,79 ha

Theo định hướng, đây sẽ là dự án hạt nhân trong chiến lược phát triển công nghệ cao của thành phố, với định hướng thu hút các dự án thâm dụng vốn, thâm dụng công nghệ và có năng lực nghiên cứu phát triển cao.

Đối với các dự án trung tâm dữ liệu, TP.HCM định hướng áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, trong đó khuyến khích sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng (Liquid Cooling) nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và duy trì chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE) ở mức tiên tiến theo chuẩn quốc tế.

Khu công nghệ cao TP.HCM (thuộc TP.Thủ Đức cũ) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Nhân, TP.HCM đang chuyển từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư dựa trên chất lượng công nghệ và hiệu quả lan tỏa.

Ban quản lý Khu công nghệ cao xây dựng bộ tiêu chí đánh giá minh bạch, áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt về suất đầu tư, đồng thời yêu cầu các dự án lớn cam kết đầu tư R&D (nghiên cứu và phát triển), đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.