TP.HCM: Mâu thuẫn mua bán ô tô, 2 thanh niên tạt mắm tôm vào nhà dân

Ngày 18.5, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an phường Bình Thới lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Chí Công (31 tuổi) và Nguyễn Quang Minh (30 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản.

Mâu thuẫn mua bán ô tô, 2 thanh niên tạt mắm tôm 3 căn nhà của người khác ẢNH: CACC

Trước đó, chị T.C.T (20 tuổi) đến Công an phường Bình Thới trình báo về việc nhà riêng của mình bị các đối tượng lạ tạt mắm tôm vào sáng 16.5.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Thới đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương tiến hành truy xét.

Qua trích xuất hệ thống camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định 2 nghi phạm là Công và Minh. Quá trình điều tra mở rộng cho thấy 2 đối tượng này còn thực hiện thêm 2 vụ tạt mắm tôm pha nước sơn vào rạng sáng cùng ngày tại phường Chợ Lớn và phường Hòa Hưng.

Công an TP.HCM nhanh chóng đưa Công và Minh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận đã thực hiện hành vi tạt mắm tôm pha sơn tại 3 địa điểm nêu trên.

Nhóm này khai lý do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình mua bán ô tô giữa Nguyễn Chí Công và anh T.N.B. Anh B. cho hay, các địa chỉ bị tạt chất bẩn nói trên đều thuộc sở hữu của anh, hiện đang kinh doanh hoặc cho thuê.

Hiện vụ việc được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.