TP.HCM mở 2 cổng trực tuyến cập nhật ưu đãi mua sắm, vui chơi dịp cuối năm

Ngày 5.11, chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 mang tên Vibrant HCMC chính thức mở 2 cổng trực tuyến tại địa chỉ songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn.



Thông qua 2 địa chỉ này, người dân và du khách có thể theo dõi thông tin chương trình, tìm hiểu các hoạt động hưởng ứng, điểm đến và ưu đãi do doanh nghiệp đồng hành triển khai.

Các chương trình khuyến mại, ưu đãi và tiện ích sẽ tiếp tục được cập nhật theo từng giai đoạn. Thời gian áp dụng, số lượng và điều kiện hưởng ưu đãi do từng doanh nghiệp công bố.

TP.HCM mở 2 cổng trực tuyến để người dân theo dõi các ưu đãi mua sắm, vui chơi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là bước triển khai tiếp theo của chương trình Vibrant HCMC, sau khi UBND TP.HCM công bố kế hoạch phối hợp thực hiện ngày 28.10 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu.

Với thông điệp "TP.HCM - Sống động từng trải nghiệm", chương trình hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trong một kế hoạch kích cầu chung.

Sở Công thương TP.HCM là cơ quan chủ trì, điều phối chương trình. Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC), cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ.

Nhiều hoạt động ưu đãi mua sắm, vui chơi từ ngày 11.11

Theo kế hoạch, từ ngày 11 - 15.11, nhiều hoạt động mua sắm, giải trí và trải nghiệm sản phẩm dự kiến diễn ra tại các địa điểm thương mại, văn hóa và không gian công cộng ở TP.HCM.

Tối 11.11, lễ công bố "Vibrant HCMC - Shopping Season" dự kiến được tổ chức tại công viên Lam Sơn với các hoạt động giới thiệu thương hiệu và biểu diễn.

Cũng tại khu vực này, tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC kéo dài từ ngày 11 - 15.11, với các không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng.

Trong cùng thời gian, các hoạt động hưởng ứng chương trình dự kiến được triển khai tại nhiều địa điểm khác như Union Square, công viên Chi Lăng, Nowzone và Diamond Plaza.

Tại các địa điểm này, chương trình hướng đến tổ chức hoạt động mua sắm, giải trí, trải nghiệm thương hiệu cùng các chương trình ưu đãi, quà tặng, tạo thêm điểm đến cho người dân và du khách trong mùa mua sắm cuối năm.

Nhiều chương trình giảm giá mạnh trong mùa Black Friday ẢNH: NG.NGA

Bên cạnh đó, từ ngày 13 - 15.11, tuần lễ nhà sáng tạo nội dung số dự kiến diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM làm đầu mối triển khai.



Hoạt động dự kiến có các không gian giới thiệu giải pháp, dịch vụ và thanh toán số. Trong khuôn khổ tuần lễ, chương trình đại nhạc hội được lên kế hoạch tổ chức ngày 14.11.

Hơn 100 thương hiệu đồng hành, gói kích cầu dự kiến trên 250 tỉ đồng

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 27.10, chương trình Vibrant HCMC ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự kiến triển khai ước tính trên 250 tỉ đồng.

Chương trình có sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu, với nhiều hình thức ưu đãi như giảm giá, voucher, quà tặng điện tử và ưu đãi dịch vụ tài chính, thanh toán.

Giá trị thực hiện, thời gian áp dụng, số lượng và điều kiện hưởng ưu đãi do từng đối tác công bố và chịu trách nhiệm triển khai.

Để tìm hiểu thông tin, người dân và du khách có thể truy cập 2 cổng trực tuyến của chương trình. Các hoạt động, ưu đãi và tiện ích sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật theo từng giai đoạn.

Ngoài mua sắm trực tiếp, Vibrant HCMC còn hướng đến kết nối 5 nhóm trải nghiệm gồm mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch - trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số.

Thay vì các chương trình khuyến mại diễn ra riêng lẻ, chương trình hướng đến kết nối hoạt động trực tuyến với các địa điểm mua sắm, sự kiện và dịch vụ tại TP.HCM, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy tổng giá trị giao dịch hàng hóa qua các nền tảng thương mại và thanh toán đạt trên 30.000 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 10.000 - 11.000 tỉ đồng là phần giao dịch tăng thêm kỳ vọng nhờ chương trình.