TP.HCM: Mưa to ở nhiều nơi ngay giờ tan tầm

Khoảng từ 15 giờ, các quận trung tâm TP.HCM như: Q.3, Q.1, Q.5,... trời bắt đầu mưa lâm râm. Đến 15 giờ 20 phút thì mưa to ập xuống. Cơn mưa nặng hạt khiến người đi đường di chuyển khó khăn, nhiều người phải tấp vào bên đường tạm thời trú mưa.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, cơn mưa to chiều nay ở TP.HCM là do rãnh áp thấp nối với vùng hội tụ gió ở khu vực Bắc bộ hoạt động yếu. Gió mùa tây nam ở Nam bộ có cường độ trung bình; vùng hội tụ gió trên hoạt động yếu ở khu vực Đông Nam bộ. Trong đó, nguyên nhân chính gây mưa là do vùng hội tụ gió trên hoạt động yếu ở khu vực miền Đông Nam bộ.

TP.HCM mưa to ở các quận trung tâm chiều 17.8 Vũ Phượng

Quan sát trên ra đa thời tiết lúc 15 giờ 45 phút, ông Quyết cho hay, TP.HCM đang mưa to khắp nơi, các quận trung tâm có lượng mưa từ 40 - 70 mm, có thể kéo dài đến 17 giờ 30 phút. Đây là cơn mưa trong đợt mưa lớn diện rộng ở Nam bộ, dự báo kéo dài đến 21.8.

"Những cơn mưa to trong đợt mưa diện rộng này thường xuất vào chiều, chiều tối", ông Quyết lưu ý.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 17 - 18.8, khu vực Nam bộ có mưa lớn cục bộ. Sau đó, từ ngày 19 - 21.8, khu vực Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, xuất hiện mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ ngày 17 - 21.8 phổ biến từ 120 - 170 mm, có nơi trên 200 mm/đợt ở các tỉnh Đông Nam bộ và ven biển phía tây miền Tây; từ 80 - 150 mm, có nơi trên 150 mm/đợt ở các tỉnh miền Tây.

Đơn vị này cảnh báo, mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng, thấp đô thị.